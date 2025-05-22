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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Чому пити вино корисно для здоров’я: науковці вразили дослідженням

Навіть «корисний» алкоголь потрібно вживати обережно й не щодня.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Келих вина

Келих вина / © Pixabay

Келих білого вина чи шампанського на день може бути не лише приємним ритуалом, а й корисною звичкою. Вчені виявили, що помірне споживання білого вина пов’язане зі зниженням ризику серцевих нападів, а все завдяки наявності поліфенолів і протокатехової кислоти.

Про це стало відомо з дослідження, опублікованного у Canadian Journal of Cardiology.

У межах дослідження було проаналізовано понад пів мільйона анкет, у яких вчені врахували понад 50 факторів ризику — від фізичної активності до рівня доходу. За підсумками, близько 63% випадків раптової зупинки серця можна було б попередити, скоригувавши щоденні звички — зокрема алкогольні.

Кардіологиня Мішель Рутенштейн пояснює, що біле вино і шампанське мають протизапальний ефект і допомагають підтримувати здоров’я судин. Червоне вино, до слова, теж не втрачає позицій — завдяки ресвератролу, що знижує тиск.

Втім, як підкреслює лікарка та виноробка Лора Катена, «в міру» — це не більше 150 мл вина на день для жінок і до 300 мл — для чоловіків. Ба більше, обов’язковими мають бути дні без алкоголю.

Медики нагадують: алкоголь — це психоактивна речовина, яка може порушувати сон, шкодити печінці та підвищувати ризик онкозахворювань. Тож перед тим, як «лікуватися» вином, краще порадитися зі своїм лікарем.

Нагадаємо, раніше ми писали, кому категорично не можна вживати самогон.

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