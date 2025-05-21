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Більше жодного смороду в холодильнику: корисний лайфгак зі звичайною губкою
Скористайтеся цими підручними засобами і вам не доведеться мити холодильник — неприємний запах зникне за декілька хвилин.
Кмітливі господині вже давно придумали купу методів для того, щоб позбутися неприємного запаху в холодильнику, не миючи його повністю. І радо поділилися своїми секретами, які допоможуть за кілька хвилин вирішити цю надокучливу проблему.
Корисний лайфгак із губкою: як надовго позбутися неприємного запаху в холодильнику
Звичайні поролонові губки для посуду можуть стати ефективним засобом проти неприємного запаху в холодильнику, як пише ресурс gazeta.ua. Завдяки пористій структурі вони добре вбирають сторонні аромати. Просто розкладіть по одній сухій губці на кожну полицю — в холодильнику та морозильній камері. Для підтримання ефекту міняйте їх раз на два місяці.
Цей простий метод допоможе швидко нейтралізувати запахи і зберегти свіжість усередині холодильника. І вам не доведеться мити побутовий прилад повністю.
Які ще прості та дієві способи, щоб позбутися смороду в холодильнику
Сода. Поставте відкриту банку, склянку чи блюдце з харчовою содою на одну з полиць холодильника. Продукт має антибактеріальні та абсорбуючи властивості, тому добре поглинає запахи і запобігає розмноженню бактерій, які є причиною появи смороду. Міняти соду потрібно раз на місяць.
Кава. Жменька сухої меленої кави або залишки після варіння також вбирають неприємні аромати. Помістіть їх у невелику відкриту ємність і поставте в холодильник. Свіжий аромат кави швидко переб’є неприємний запах.
Активоване вугілля. Подрібніть декілька таблеток активованого вугілля, насипте в блюдце і поставте в холодильник. Це природний абсорбент, який ефективно нейтралізує навіть стійкі неприємні запахи. Змінюйте вугілля кожні 2–3 тижні.