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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
40
Час на прочитання
2 хв

Чи можна насправді прати взуття в машинці: які правила існують

Переважна частина сучасного взуття для активного способу життя — зокрема кросівки, кеди та сліпони — добре переносить обережне машинне прання, за умови правильного підходу та дотримання основних рекомендацій.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як правильно прати взуття в пральній машинці

Як правильно прати взуття в пральній машинці / © Фото з відкритих джерел

Натомість класти в пральну машину не варто взуття з натуральної шкіри, замші, лакованих матеріалів чи штучної шкіри, а також моделі з дерев’яними або металевими елементами — це може безповоротно зіпсувати їхній вигляд і функціональність.

Перед пранням обов’язково приберіть бруд з підошви, вийміть шнурки й устілки — їх доцільніше прати окремо. Для захисту як самого взуття, так і барабана машини використайте спеціальний мішок для прання або звичайну наволочку. Додайте кілька рушників — це пом’якшить обертання та зменшить навантаження на техніку.

Запускайте делікатний режим: температура води — до 30 °C, мінімальні оберти — не більше ніж 400–600 на хвилину, та без функції віджимання.

Для прання взуття варто обирати рідкий засіб для прання замість порошкового — він краще розчиняється у воді та легше вимивається з тканини, не залишаючи слідів.

Однак машинне прання потребує особливої уважності: невірно обрані налаштування можуть призвести до серйозних наслідків — від деформації форми й пошкодження клеєвих швів до руйнування амортизаційних вставок у спортивних моделях або псування делікатних матеріалів, таких як шкіра чи замша. У такому разі надійнішою альтернативою є ручне чищення — з використанням м’якої щітки та мильного розчину.

Не менш важливим є етап сушіння. Виробники застерігають: не варто ставити взуття на батарею чи під пряме сонячне проміння — це може спричинити усадку, розтріскування або викривлення. Щоб зберегти форму, щільно наповніть середину взуття папером (наприклад, газетами чи серветками) й залиште його сушитися природним шляхом у добре вентильованому приміщенні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
40
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