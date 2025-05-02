Як допомогти дитині подолати регресію сну / © www.credits

Реклама

Це явище знайоме багатьом батькам і, попри фрустрацію, яку воно викликає, не несе загрози здоров’ю дитини. Видання Kettering Health, чому це відбувається, як пережити та що зробити, щоб сон малюка знову став спокійним.

Що таке регресія сну

Регресія сну — це тимчасове порушення сну у дитини, яке часто трапляється під час інтенсивного фізичного чи когнітивного розвитку. Зазвичай вона проявляється у вигляді:

частих нічних пробуджень;

відмови засинати;

зменшення чи пропуску денного сну;

змін у ритмах сну (наприклад, коротший нічний сон).

Найчастіші вікові періоди регресії:

Реклама

4 місяці (формується новий цикл сну);

6–8 місяців (рухова активність, прорізування зубів);

12 місяців (великі стрибки розвитку);

18 і 24 місяці (початок незалежності, тривожність розлуки);

3 роки (великі емоційні зміни, активна уява).

Чому це відбувається

Регресія сну — це не «відкат», а ознака того, що мозок дитини росте та розвивається. У цей період дитина:

навчається нових навичок (перевертатися, сидіти, повзати, говорити);

стає сприйнятливішою до зовнішніх стимулів;

починає відчувати тривогу розлуки;

змінює потреби у сні — і тіло, і мозок перебудовуються.

Наприклад, у 6 місяців багато батьків перестають сповивати дитину, бо вона вже вміє перевертатися. Це може вплинути на відчуття безпеки, викликати збудження та, як наслідок, пробудження вночі.

Як допомогти дитині (і собі) пройти цей етап

Хоча уникнути регресії сну неможливо, існують стратегії, які допомагають дитині повернутися до стабільного сну.

Встановіть послідовний режим перед сном

Нехай вечір стане ритуалом. Наприклад:

купання;

легкий масаж із лосьйоном (можна з ароматом лаванди);

колискова пісенька чи тиха історія;

обійми та поцілунок на ніч.

Такий повторюваний ритуал дає дитині сигнали, що настав час сну.

Створіть сприятливе середовище для сну

затемнене приміщення;

білий шум або спокійна мелодія;

оптимальна температура (18–22 °C);

зручне, безпечне ліжко — без подушок, ковдр і м’яких іграшок.

Порада: якщо дитині прохолодно — використовуйте спальний мішок, а не ковдру.

Кладіть дитину сонною, але не сплячою.

Це допоможе їй навчитися засинати самостійно, що дуже важливо під час регресії сну.

Не поспішайте за кожного плачу

Дайте малюку кілька хвилин, перш ніж підходити. Можливо, він заспокоїться сам. Якщо ні — підійдіть, але не вмикайте яскраве світло, говоріть тихо та спокійно. Дитина має відчувати, що це ніч, а не початок нового дня.

Дбайте про емоційний комфорт

У період розвитку тривожності розлуки дитина потребує особливої близькості. Подаруйте їй достатньо обіймів і уваги протягом дня. Це зменшить нічні страхи.

Перевірте, чи дитина здорова

Регресія може бути викликана дискомфортом:

прорізуванням зубів;

нежиттю, вушним болем;

лихоманкою або інфекцією.

Якщо вас щось турбує — зверніться до педіатра. Сигнали небезпеки: зменшення кількості мокрих підгузків, втрата апетиту, висока температура.

Поради для батьків: збережіть свої сили

Не соромтесь просити допомоги. Дайте собі відпочити, залучіть партнера, бабусю, подругу чи няню.

Не звинувачуйте себе. Ви — найкраща мама чи тато для своєї дитини. Регресія сну — це норма, а не провал у вихованні.

Спіть, коли спить дитина. Іноді простіше виспатися вдень, ніж очікувати нічної тиші.

Практикуйте турботу про себе. Гаряча ванна, тиша на 15 хв або розмова з другом можуть зробити дива для вашого настрою.

Регресія сну — це тимчасовий етап, який свідчить про те, що ваша дитина росте та розвивається. Хоч це і непросто, пам’ятайте: ви не самі. Більшість дітей проходять через кілька таких фаз у перші роки життя. Дотримуйтеся послідовності, забезпечте комфорт і підтримку — і ваша родина обов’язково повернеться до спокійних ночей.