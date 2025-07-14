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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
69
Час на прочитання
1 хв

Чи можна зберігати свіжі яблука в морозильній камері, щоб вони не потемніли і залишалися смачними

Ви можете без проблем перетворити звичайні яблука на зручну та смачну заготовку на зиму. Головне — пам’ятати про правила їх заморожування.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чи можна заморозити свіжі яблука

Чи можна заморозити свіжі яблука / © unsplash.com

Перед заморожуванням яблук необхідно вибрати правильні плоди. Зберігати на зиму рекомендовано лише стиглі, проте не переспілі яблука. Звертайте увагу, щоб на них не було пошкоджень чи видимих дефектів. Не варто навіть намагатися заморозити надто м’які чи зіпсовані плоди.

Тепер всі плоди, які ви зібралися заморожувати, потрібно очистити від шкірки, видалити серцевину та нарізати на шматочки. Найкраще, щоб це були скибочки або кубики — як вам буде зручніше пізніше їй використовувати.

Підготовлені шматочки потрібно розкласти одним шаром на обробній дошці і поставити в морозильну камеру на 1-2 години. Коли вони проморозяться, можна їх скласти до контейнера чи в герметичний пакетик і покласти в камеру до зими. Вони вже точно не злипнуться.

Існує простий дієвий лайфгак, як перевірити, чи яблуко не потемніє в морозильній камері. Розріжте один плід, який ви образи для зберігання, почистіть і покладіть в холодильник на 15-20 хвилин. Якщо за цей час м’якоть не потемніла, значить цей сорт підходить для заморожування.

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Дата публікації
Кількість переглядів
69
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