Де садити грушу: найкраще місце та гарні сусіди для багатого урожаю

Багато в чому великий урожай грушок залежить від того, де саме буде рости дерево.

Серед садівників груша вважається досить примхливою рослиною. Але якщо їй підібрати ідеальне місце зростання та хороших сусідів, вона порадує урожаєм.

Дуже важливо запам'ятати одне просте правило: груша зростатиме і плодоноситиме лише на сонячній ділянці. Якщо посадити це дерево в тіні, урожаю ви точно не дочекаєтесь. Навіть напівтінь вважається поганим варіантом.

Ще один важливий нюанс: грушу не можна садити на ділянці з близьким заляганням ґрунтових вод. Не повинно тут бути підтоплення талими чи дощовими водами. Ділянка повинна бути закрита від північних вітрів насадженнями чи будівлями. Ідеально, якщо вона розташовуватиметься в південно-західній частині саду.

Якщо ваша присадибна ділянка розташована в низині, але ви дуже хочете посадити грушу, робіть це на штучно сформованому пагорбі. Його діаметр та висота повинні становити не менше 70-80 см.

Важливо, щоб ґрунт був родючим. Якщо у вас на ділянці переважає пісок, доведеться його покращувати. Це дерево любить суглинистий, добре вологопроникний ґрунт з достатньою кількістю корисних речовин.

Що можна садити біля груші: ідеальні сусіди

Можна садити поряд дві чи навіть три груші, тоді вони сприятимуть перехресному заплідненню. Також чудовим сусідом для груші вважається яблуня. Таке сусідство покращить врожайність обох дерев.

Захистить фруктове дерево від плодожерки клен. Для груші чудовими сусідами садівники називають малину, виноград, смородину. А пристовбурні ділянки можна засадити чорнобривцями, маргаритками, дзвіночками, щоб захистити дерево від шкідників.

Що не можна садити біля груші? Найгіршим сусідом вважається слива, адже вона є конкурентом груші у боротьбі за поживні речовини. В результаті майже завжди перемагає слива. Також не варто садити черешню і вишню, які заражають груші хворобами. Знизять урожайність на 50-70% калина, жасмин, бузок, бук, акація. А хвойні дерева підвищують кислотність ґрунту, тому біля плодових їм не місце. Заразити грушу іржею може ялівець, тому він теж не найкращий для неї сусід.

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