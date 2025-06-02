День ангела 2 червня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 2 червня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 2 червня

2 червня 2025 року привітайте з іменинами Дмитра, Івана, Костянтина, Марію, Уляну, Юліану.

Дмитро — давньогрецьке походження, означає “присвячений Деметрі”. В дитинстві комунікабельний, відкритий до спілкування. В дорослому віці стає досить емоційним, романтичним.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві добродушний, відкритий. В дорослому віці стає працьовитим, але неквапливим.

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Костянтин — латинське коріння, тлумачиться як “стійкий”. В дитинстві надійний, добрий друг. В дорослому віці стає цілеспрямованим, терплячим.

Марія — давньоєврейське походження, означає “кохана”. В дитинстві добра, співчутлива. В дорослому віці стає трохи наївною, працьовитою.

Уляна — латинське ім’я, перекладається як “щастя”. В дитинстві доброзичлива, слухняна. В дорослому віці стає сміливою духом, поступливою.

Юліана — латинське коріння, тлумачиться як “юна”. В дитинстві ніжна, відрізняється зайвою вимогливістю до себе. В дорослому віці стає позитивною, не пам’ятає зла.

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День ангела 2 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 2 червня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель щодня оберігає від негараздів, допомагає у важливих рішеннях і веде дорогою радості, здоров’я й добробуту. Бажаю світла в серці, тепла в душі та миру в домі!

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У твій День ангела хочу побажати тобі натхнення, сили та невичерпної віри у краще. Нехай твій ангел-охоронець завжди тримає тебе за руку й допомагає долати будь-які труднощі. Залишайся таким добрим, щирим і світлим!

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Вітаю зі святом твого небесного покровителя! Нехай цей день принесе спокій, гармонію і відчуття невидимої підтримки. Нехай у твоєму житті буде більше світлих моментів, теплих слів і добрих людей поруч.

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У День ангела щиро зичу тобі любові, душевного спокою та здійснення найпотаємніших мрій. Нехай твій охоронець завжди буде поруч — у радості, у смутку, у нових починаннях і звершеннях. Благословення тобі й твоїй родині!

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З Днем ангела! Бажаю, аби твій небесний заступник завжди допомагав у найважливіші моменти життя, надихав на добрі вчинки та підтримував у часи сумнівів. Хай твоє серце буде наповнене вірою, а душа — світлом і миром!