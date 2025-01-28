Досвідчені господині ніколи не викидають використані пакетики чаю, і ось чому

Названо п’ять причин, чому не варто після заварювання чаю відправляти використані пакетики на смітник.
Розповідаємо, як можна застосувати чайні пакетики після заварювання у господарстві.
Як застосувати використані пакетики чаю з користю для побуту
- Мийний засіб. Чай містить таніни, які на відмінно впораються з брудним жирним посудом. Насипте у жирну каструлю чи сковорідку гарячої води й опустіть туди чайний пакетик на 5-10 хвилин. У такий спосіб вам буде значно легше позбутися жиру.
- Для приготування м’яса. Таким трюком поділилися професійні кухарі. Опустіть використаний пакетик чаю у гарячу воду і туди ж помістіть шматок м’яса на пів години. Таке м’ясо можна смажити й запікати, страва вийде смачною, ароматною та неймовірно ніжною.
- Від неприємного запаху. Після приготування страв з риби чи м’яса на руках залишається неприємний запах. Його легко позбутися за допомогою використаного чайного пакетика. Просто візьміть вологий пакетик і потріть ним руки, неприємний аромат зникне, як і не було. Також можна залишити пакетики чаю в холодильнику, біля мийки чи в кухонних шафах, такий ароматизатор уб’є всі неприємні запахи.
- Підживлення рослин. Досвідчені квітникарі рекомендують повторно заварювати чайні пакетики, щоб поливати розчином кімнатні рослини. Слабкий чай на відмінно впорається з грибковими інфекціями та підживить ваші улюблені квіти.
- Від набряків. Використані чайні пакетики на відмінно впораються з набряками та мішками під очима. Відправте вологі пакетики в холодильник на 10-15 хвилин, а потім дістаньте та прикладіть під очі. Кофеїн, що міститься в чаї, зніме набряки та висвітлить темні кола під очима.
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