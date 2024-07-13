Горох буде готовим вже за 10-15 хвилин: ось, що треба робити

Якщо горох правильно замочити, то страва буде готова вже через 10-15 хвилин варіння.

Найчастіше під час приготування гороху припускаються дві основні помилки. Насамперед, дехто забуває цей продукт промити. А ще горох часто вирішують замочувати у холодній воді.

Промивати горох дуже важливо. При цьому робити це потрібно дуже ретельно, поки вода не стане повністю прозорою. Замочувати ж продукт експерти радять лише в гарячій воді. Час замочування також відіграє не останню роль. Так, якщо ви поставите горох замочуватися на цілу ніч, то наступного дня зможете відварити його вже за 10-15 хвилин.

Щоб пришвидшити процес варіння, спробуйте також промити горох, потім поставити його на вогонь, довести до кипіння, злити рідину, залити вже окропом і вже після цього варити.

Зовсім старий горох, який важко відварити, можна попередньо потовкти. Заливши горох крутим кип'ятком, ви зможете його ставити на вогонь вже через 1,5-2 години.

В ситуаціях, коли горох потрібно варити якомога швидше, а ви забули замочити його на ніч, вам допоможе харчова сода. У воду потрібно насипати 1 ч. ложку цієї речовини, а потім засипати до рідини горох і дати йому набухнути. Тоді продукт звариться дуже швидко.

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