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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
19k
Время на прочтение
2 мин

Горох будет готов уже через 10-15 минут: вот, что нужно делать

Если горох правильно замочить, то блюдо будет готово уже через 10-15 минут варки.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как сварить горох за 10-15 минут

Как сварить горох за 10-15 минут / © Unsplash

Чаще всего при приготовлении гороха допускаются две основные ошибки. В первую очередь, некоторые забывают этот продукт промыть. А еще горох часто решают замачивать в холодной воде.

Промывать горох очень важно. При этом делать это нужно очень тщательно, пока вода не станет полностью прозрачной. Замачивать продукт эксперты советуют только в горячей воде. Время замачивания также играет не последнюю роль. Так, если вы поставите горох замачиваться на всю ночь, то на следующий день сможете отварить его уже через 10-15 минут.

Чтобы ускорить процесс варки, попробуйте также промыть горох, затем поставить его на огонь, довести до кипения, слить жидкость, залить уже крутым кипятком и уже после этого варить.

Совсем старый горох, который трудно отварить, можно предварительно растолочь. Залив горох крутым кипятком, вы можете его ставить на огонь уже через 1,5-2 часа.

В ситуациях, когда горох нужно варить побыстрее, а вы забыли замочить его на ночь, вам поможет пищевая сода. В воду нужно насыпать 1 ч. ложку этого вещества, а затем засыпать в жидкость горох и дать ему набухнуть. Тогда продукт сварится очень быстро.

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Дата публикации
Количество просмотров
19k
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