Гризуни підуть назавжди з вашого дому та городу: як швидко вивести мишей

Восени мишей на городах та в помешканнях стає дуже багато, бо вони шукають їжу і теплі місця для зимівлі. Іноді буває досить складно позбутися гризунів, особливо тоді, коли їх дуже багато. Досвідчені господарі діляться своїми секретами, як швидко позбутися шкідників на городі та в домі. Розповідаємо, які є прості, проте дуже дієві методи боротьби із гризунами.

Як назавжди позбутися мишей у будинку

Мишоловки. Це найпопулярніший метод боротьби із гризунами. Такі пастки найчастіше ставлять із приманками – шматочками сиру, копченого м’яса або ковбаси. Мишоловки мають стояти біля плінтусів чи сміттєвого відра, але треба слідкувати, щоб туди не потрапили домашні улюбленці.

Це найпопулярніший метод боротьби із гризунами. Такі пастки найчастіше ставлять із приманками – шматочками сиру, копченого м’яса або ковбаси. Мишоловки мають стояти біля плінтусів чи сміттєвого відра, але треба слідкувати, щоб туди не потрапили домашні улюбленці. Будівельна піна. Якщо є дірки у плінтусі, там можуть бути гризуни, їх можна закрити будівельною піною.

Якщо є дірки у плінтусі, там можуть бути гризуни, їх можна закрити будівельною піною. Нашатирний спирт. Накапайте на ватні диски нашатирного спирту та розкладіть по шафах, шухлядах та кутках. Гризуни не зносять різких запахів, тому триматимуться якнайдалі від вашого дому. Ватні диски варто періодично змінювати.

Накапайте на ватні диски нашатирного спирту та розкладіть по шафах, шухлядах та кутках. Гризуни не зносять різких запахів, тому триматимуться якнайдалі від вашого дому. Ватні диски варто періодично змінювати. Отрута. Що досить дієве проти мишей, то це отрута, яка призначена спеціально для боротьби з гризунами. Її треба розкласти по будинку або квартирі, але там, де не дістануть діти чи домашні тварини.

Що досить дієве проти мишей, то це отрута, яка призначена спеціально для боротьби з гризунами. Її треба розкласти по будинку або квартирі, але там, де не дістануть діти чи домашні тварини. Хлорка. Можна прибрати дім засобами з умістом хлорки, це також дуже ефективний метод для боротьби з мишами. Після використання хлорки треба добре провітрити помешкання.

Як вивести мишей на городі: гризуни підуть назавжди

Мишей відлякують сильні запахи, дуже ефективною для боротьби з ними на городі буде рослина з їдким ароматом. Для відлякування можна посадити бузину. Вона містить синильну кислоту, має різкий запах, тому гризуни не підходитимуть до вашого городу. Засадіть город бузиною по периметру – і ви назавжди позбудетеся проблеми. Якщо миші з’явилися недавно, їх можна швидко позбутися, встромивши в землю щойно зрізані гілки бузини.

Також на городі можна посадити замість кущів бузини рослини із сильним запахом: ромашку, м’яту, розмарин, полин тощо.

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