Гортензії цвістимуть ціле літо, якщо підживити цим навесні

Добриво для гортензій

Для того щоб гортензія гарно росла, їй потрібен особливий ґрунт. Найголовніше для цієї рослини — це достатня кислотність землі, у якій вона росте, тому турбота про рівень pH стає першочерговим завданням садівника.

Одним із найбільш доступних, екологічно чистих та безпечних органічних добрив, яке ідеально відповідає потребам цієї квітки, є звичайна кавова гуща. Її використання дозволяє не лише підтримувати необхідну кислотність, а й збагачувати землю цілим комплексом життєво важливих елементів без застосування агресивної хімії.

Переваги кавового жмиху для живлення гортензції

Користь кавової маси для гортензії важко переоцінити, адже вона діє одночасно у кількох напрямках.

По-перше, цей жмих містить значну кількість необхідних мінералів, серед яких на особливу увагу заслуговують калій, кальцій, магній, фосфор, цинк та залізо. Такий склад забезпечує зміцнення імунітету рослини та сприяє формуванню великих, насичених суцвіть.

По-друге, специфічний аромат кави виконує функцію природного репеленту, ефективно відлякуючи садових шкідників. Водночас цей запах притягує земляних червів, які активно розпушують землю навколо кореневої системи, суттєво покращуючи якість та аерацію ґрунту саме там, де знаходиться кавова маса.

Як правильно підгодовувати кавовою гущею гортензції

Щоб отримати максимальний результат від такого підживлення, досвідчені господарі радять використовувати метод закладення гущі безпосередньо в ґрунт.

Це дозволяє корисним речовинам поступово вивільнятися і проникати до коренів, не вивітрюючись на поверхні. Такий органічний підхід вважається найбільш ефективним способом застосування, оскільки він діє м’яко та тривало, поступово перетворюючи структуру землі на більш родючу та сприятливу для гортензії.

Садівники радять підгодовувати троянди та гортензії кавовою гущею один раз на місяць, використовуючи приблизно 100 грамів засобу під кожен кущ. Після внесення гущі рослини обов’язково потрібно полити, щоб усі корисні мікроелементи змогли швидше потрапити до кореневої системи. Важливо дотримуватися помірності в дозуванні, оскільки надмірна кількість кавового жмиху може пошкодити або навіть спалити ніжне коріння.

Найбільш сприятливий період для такого органічного підживлення триває з середини весни до початку літа, коли рослини перебувають у фазі активного росту.

Додаткові методи стимуляції росту та зміни кольору

Окрім кави, існують і інші перевірені способи підтримати здоров’я «королеви саду». Наприклад, для додаткового підкислення ґрунту часто використовують розчин лимонної кислоти або слабкий розчин оцту, що допомагає рослині краще засвоювати залізо. Також гарні результати дає полив звичайною молочною сироваткою, яка створює сприятливу мікрофлору.

Цікаво, що саме від стану ґрунту залежить колір пелюсток деяких видів гортензій. Якщо земля кисла, квіти стають блакитними або синіми, а в більш нейтральному ґрунті вони зазвичай рожеві. Використання кавової гущі допомагає підтримувати той рівень кислотності, який необхідний для отримання бажаного відтінку та здорового вигляду рослини.

Якщо ж ви прагнете змінити відтінок суцвіть з рожевого на блакитний, у кислий ґрунт разом із кавою варто додавати сульфат алюмінію, оскільки саме поєднання низького рівня pH та наявності металів активує зміну пігментації пелюсток.