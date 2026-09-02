Як відновити ущільнювач холодильника, якщо дверцята припинили щільно закриватися

Ущільнювач холодильника

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Якщо дверцята холодильника почали закриватися не так щільно, як раніше, причина нерідко криється в ущільнювачі. З часом він забруднюється, втрачає еластичність або деформується, через що між дверцятами та корпусом утворюються невеликі щілини. Через них усередину надходить тепле повітря, і холодильнику доводиться частіше вмикатися, щоб підтримувати задану температуру.

Однак міняти ущільнювач одразу не обов’язково. Якщо на ньому немає тріщин і розривів, спочатку його варто очистити та спробувати повернути деформованим ділянкам правильну форму.

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Чому ущільнювач перестає щільно прилягати

Проблема не завжди пов’язана зі старістю холодильника. У складках ущільнювача поступово накопичуються жир, крихти та інші забруднення, які заважають йому рівномірно прилягати до корпусу.

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Сам матеріал із часом також може ставати менш еластичним або змінювати форму. На його стан впливають температурні перепади, постійне навантаження під час відкривання та закривання дверцят. Деформація може виникнути й після транспортування холодильника або перевішування дверцят на інший бік.

Перш ніж щось робити, ущільнювач потрібно уважно оглянути. Якщо він цілий, але місцями загнувся або відійшов від корпусу, ситуацію іноді можна виправити без заміни.

Як перевірити герметичність ущілюнювача за допомогою паперу

Знайти ділянку, яка погано прилягає, допоможе звичайний аркуш паперу. Помістіть його між корпусом і ущільнювачем та закрийте дверцята. Потім спробуйте витягнути папір.

Якщо він виходить практично без опору, у цьому місці прилягання недостатньо щільне. Якщо папір доводиться витягувати із зусиллям або він рветься, ущільнювач притискається значно краще.

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Так потрібно перевірити дверцята в кількох місцях по всьому периметру. Це допоможе зрозуміти, чи проблема охоплює весь ущільнювач, чи деформувалася лише невелика ділянка.

Як очистити ущільнювач в домашніх умовах

Починати варто з ретельного очищення. Для цього можна приготувати простий розчин із 1 столової ложки харчової соди та 500 мл теплої води.

Змочіть у ньому м’яку губку або тканину й протріть ущільнювач, приділяючи особливу увагу складкам і заглибленням. Саме там найчастіше накопичуються забруднення. Після очищення пройдіться по поверхні чистою вологою тканиною, щоб прибрати залишки соди, а потім витріть ущільнювач насухо.

Сода при цьому не є обов’язковою умовою. Для регулярного догляду можна використовувати теплу воду та невелику кількість м’якого мийного засобу, якщо це допускає виробник холодильника. Агресивні засоби й жорсткі щітки краще не застосовувати, щоб не пошкодити матеріал.

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Як вирівняти ущільнювач феном

Якщо після очищення видно, що частина ущільнювача загнулася або втратила форму, її можна спробувати обережно прогріти. Тепло робить матеріал більш податливим, завдяки чому деформовану ділянку легше розправити.

Фен потрібно встановити на низький або помірний нагрів і тримати приблизно за 20–30 см від ущільнювача. Потік теплого повітря постійно переміщуйте і не спрямовуйте його на одну точку довше кількох секунд.

Коли матеріал стане більш гнучким, акуратно розправте проблемну ділянку пальцями. Після цього закрийте дверцята холодильника приблизно на 10–15 хвилин, щоб ущільнювач охолов у потрібному положенні.

Сильний нагрів тут лише зашкодить. Висока температура здатна ще більше деформувати матеріал, тому використовувати максимальний режим фена або підносити його впритул до ущільнювача не потрібно.

Чи можна використовувати гліцерин

Ще один спосіб догляду, який іноді рекомендують для ущільнювача холодильника, — гліцерин. На чисту й суху поверхню пропонують нанести 5–10 мл засобу, розподіливши його дуже тонким шаром за допомогою м’якої тканини або ватного диска.

Таку процедуру радять повторювати приблизно раз на 3–6 місяців, щоб матеріал довше залишався еластичним. Проте ця рекомендація не є універсальною для всіх холодильників, ущільнювачі можуть бути виготовлені з різних матеріалів. Тому перед використанням гліцерину краще перевірити інструкцію до конкретної моделі або рекомендації її виробника.

Коли ущільнювач потрібно замінити

Очищення та обережне прогрівання допомагають лише тоді, коли ущільнювач залишається цілим. Глибокі тріщини, розриви та серйозне пошкодження матеріалу таким способом усунути неможливо.

Про необхідність заміни може свідчити й ситуація, коли після очищення та вирівнювання ущільнювача папір у певних місцях усе одно витягується зовсім без опору. Тоді варто ще перевірити, чи правильно висять самі дверцята та чи немає проблем із петлями. Якщо з ними все гаразд, зношений ущільнювач доведеться замінити.

Нову деталь потрібно підбирати саме для конкретної моделі холодильника, оскільки відрізнятися можуть не лише розміри, а й спосіб її кріплення.

Після очищення або вирівнювання ущільнювача знову проведіть тест із папером по всьому периметру дверцят. Якщо тепер аркуш скрізь утримується приблизно однаково, прилягання вдалося покращити. Якщо щілина залишилася, подальше нагрівання чи нанесення додаткових засобів навряд чи розв’яже проблему — потрібно шукати причину в самому ущільнювачі, його встановленні або положенні дверцят.

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