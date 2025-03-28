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Як зробити каламутний бульйон для холодцю прозорим: три найкращі способи
Якщо у вас вийшов каламутний бульйон, не варто панікувати, адже виправити цю ситуацію дуже легко.
Як зробити каламутний бульйон на холодець прозорим: три кулінарні трюки
Спосіб №1. Спочатку з готового бульйону треба вибрати кістки, м’ясо та овочі, потім необхідно процідити рідину. Добре збийте білок одного курячого яйця і влийте тонкою цівкою в теплий бульйон, постійно помішуючи його. Поверніть каструлю на плиту і закип’ятіть бульйон, не забуваючи помішувати. За три хвилини білок згорнеться і збере всю суспензію м’яса. Вимкніть плиту й залиште бульйон на 15 хвилин, щоб пластівці встигли осісти на дно. Потім необхідно ще раз процідити рідину.
Спосіб №2. Для такого методу знадобиться білок одного яйця і трохи фаршу. Змішайте фарш із білком, додайте трохи води і введіть у каламутний бульйон. Доведіть його до кипіння, постійно помішуючи. Поваріть хвилини три, щоб фарш опустився на дно. Він вбере все, що робить бульйон каламутним. Потім рідину треба процідити.
Спосіб №3. Ця хитрість також допоможе зробити холодець прозорим та апетитним. Треба взяти половинку лимона і вичавити з нього сік. Спочатку бульйон варто процідити, потім додати в нього лимонний сік і закип’ятити знову. Рідина з лимоном має варитися близько 20 хвилин на слабкому вогні. Потім необхідно додати два яєчні білки, розчинені в холодній воді, і знову довести бульйон до кипіння. Після вимкнення плити треба зібрати всю піну та білок, що згорнувся. За потреби бульйон краще процідити ще раз.
Як варити бульйон на холодець, щоб він вийшов прозорим
Професійні кухарі рекомендують дотримуватися цих простих порад, щоб бульйон для холодцю завжди виходив прозорим.
Необхідно варити холодець лише зі свіжих якісних продуктів.
М’ясо треба на ніч замочувати у воді.
Не слід варити бульйон на великому вогні.
Не можна накривати каструлю кришкою.
Треба регулярно прибирати піну з поверхні бульйону.
Не можна часто перемішувати бульйон.
Бульйон після приготування необхідно обов’язково процідити.