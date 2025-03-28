Як зробити каламутний бульйон для холодцю прозорим: три найкращі способи

Спосіб №1. Спочатку з готового бульйону треба вибрати кістки, м’ясо та овочі, потім необхідно процідити рідину. Добре збийте білок одного курячого яйця і влийте тонкою цівкою в теплий бульйон, постійно помішуючи його. Поверніть каструлю на плиту і закип’ятіть бульйон, не забуваючи помішувати. За три хвилини білок згорнеться і збере всю суспензію м’яса. Вимкніть плиту й залиште бульйон на 15 хвилин, щоб пластівці встигли осісти на дно. Потім необхідно ще раз процідити рідину.

Спосіб №2. Для такого методу знадобиться білок одного яйця і трохи фаршу. Змішайте фарш із білком, додайте трохи води і введіть у каламутний бульйон. Доведіть його до кипіння, постійно помішуючи. Поваріть хвилини три, щоб фарш опустився на дно. Він вбере все, що робить бульйон каламутним. Потім рідину треба процідити.