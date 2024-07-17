Літній парадокс: чому ми хворіємо, коли жарко, і як цього уникнути

Літо зазвичай асоціюється з відпочинком та гарною погодою, але навіть у цю пору року люди можуть захворіти.

Кондиціонери, різкі перепади температур та холодні напої часто стають причинами застуд влітку.

Як боротися з літніми захворюваннями та запобігти їх повторенню читайте на ТСН.ua.

Як можна захворіти влітку

Кондиціонери можуть висушувати повітря та слизову оболонку носа, послаблюючи природний захист організму від інфекцій. Різниця між температурою на вулиці та в приміщенні не повинна перевищувати 7 градусів. Оптимальна температура в кондиціонованому приміщенні - не нижче +21°C.

Також різкі зміни температури, наприклад, при виході з прохолодного приміщення на спекотну вулицю, можуть стати стресом для організму.

Аналогічно і з холодними напоями, вживання яких може призвести до переохолодження горла, що робить його вразливим до вірусів та бактерій.

Купання у холодній воді, зокрема водоймі, також може спровокувати перепад температур і застуду.

Як лікуватися, якщо ви захворіли влітку

Передовсім зверніться до лікаря. При перших симптомах захворювання важливо проконсультуватися з фахівцем для встановлення правильного діагнозу та призначення лікування.

Дотримуйтесь постільного режиму. Навіть якщо на вулиці спека, організму потрібен відпочинок для боротьби з інфекцією.

Пийте багато рідини — це допоможе вивести токсини та підтримати організм у боротьбі з хворобою. Також важливо правильно харчуватися. Вживайте легку, але поживну їжу, багату на вітаміни та мінерали. Гарним варіантом будуть бульйони.

Використовуйте природні засоби, наприклад, чай з малиною, медом та лимоном. Це може допомогти полегшити симптоми застуди.

Лайфхаки, щоб не захворіти знову

Регулюйте температуру кондиціонера

Не встановлюйте занадто низьку температуру та регулярно провітрюйте приміщення.

Одягайтеся відповідно до погоди

Майте з собою легку кофту на випадок різкого похолодання ввечері. Або ж уникайте темних чи парких речей у спеку, аби не перегріти організм.

Уникайте різких температурних контрастів

Не пірнайте одразу у холодну воду після тривалого перебування на сонці.

Правильно вживайте холодні напої

Пийте їх невеликими ковтками та уникайте додавання надмірної кількості льоду.

Зміцнюйте імунітет влітку

Вживайте вітаміни, зокрема фрукти та овочі, займайтеся спортом та дотримуйтесь здорового способу життя.

Дотримуйтесь гігієни

Регулярно мийте руки та продукти, які вживаєте.

Пам'ятайте, що профілактика завжди краще, ніж лікування. Дотримуючись цих простих правил, ви зможете насолоджуватися літом без ризику для здоров'я. А якщо все ж таки захворіли, не зволікайте з візитом до лікаря та дотримуйтесь його рекомендацій.

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