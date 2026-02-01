- Дата публікації
Магнітна буря 1 лютого: яка її потужність
Сильних геомагнітних збурень не очікується.
Сьогодні, 1 лютого, переважатимуть спокійні геомагнітні умови. Магнітна буря залишається на зеленому рівні та матиме К-індекс 1,7.
Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.
Геомагнітна активність залишається спокійною - хоч вплив високошвидкісного потоку корональної діри триває. Однак він має тенденцію до зниження. Очікується, що швидкість сонячного вітру повернеться до рівня навколишнього середовища.
Зауважимо, що навіть незначні геомагнітні коливання можуть відчуватися людьми з підвищеною чутливістю до змін погоди чи метеозалежні. Саме тому варто подбати про регулярний і достатній сон, уникати перевтоми, підтримувати водний баланс і вживати збалансовану їжу.