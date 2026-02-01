ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 1 лютого: яка її потужність

Сильних геомагнітних збурень не очікується.

Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

Сьогодні, 1 лютого, переважатимуть спокійні геомагнітні умови. Магнітна буря залишається на зеленому рівні та матиме К-індекс 1,7.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Геомагнітна активність залишається спокійною - хоч вплив високошвидкісного потоку корональної діри триває. Однак він має тенденцію до зниження. Очікується, що швидкість сонячного вітру повернеться до рівня навколишнього середовища.

Магнітна буря 1 лютого. Фото: Мeteoagent

Магнітна буря 1 лютого. Фото: Мeteoagent

Зауважимо, що навіть незначні геомагнітні коливання можуть відчуватися людьми з підвищеною чутливістю до змін погоди чи метеозалежні. Саме тому варто подбати про регулярний і достатній сон, уникати перевтоми, підтримувати водний баланс і вживати збалансовану їжу.

