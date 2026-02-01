Магнитная буря 1 февраля: какая ее мощность

Магнитная буря. / © Associated Press

Сегодня, 1 февраля, будут преобладать спокойные геомагнитные условия. Магнитная буря остается на зеленом уровне и будет иметь К-индекс 1,7.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Геомагнитная активность остается спокойной — хотя влияние высокоскоростного потока корональной дыры продолжается. Однако он имеет тенденцию к понижению. Ожидается, что скорость солнечного ветра возвратится к уровню окружающей среды.

Магнитная буря 1 февраля. Фото: Мeteoagent

Заметим, что даже незначительные геомагнитные колебания могут ощущаться с повышенной чувствительностью к изменениям погоды или метеозависимыми. Именно поэтому следует позаботиться о регулярном и достаточном сне, избегать переутомления, поддерживать водный баланс и употреблять сбалансированную пищу.