Магнитная буря 1 февраля: какая ее мощность
Сильных геомагнитных возмущений не ожидается.
Сегодня, 1 февраля, будут преобладать спокойные геомагнитные условия. Магнитная буря остается на зеленом уровне и будет иметь К-индекс 1,7.
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
Геомагнитная активность остается спокойной — хотя влияние высокоскоростного потока корональной дыры продолжается. Однако он имеет тенденцию к понижению. Ожидается, что скорость солнечного ветра возвратится к уровню окружающей среды.
Заметим, что даже незначительные геомагнитные колебания могут ощущаться с повышенной чувствительностью к изменениям погоды или метеозависимыми. Именно поэтому следует позаботиться о регулярном и достаточном сне, избегать переутомления, поддерживать водный баланс и употреблять сбалансированную пищу.