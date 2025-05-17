Магнітна буря 17 травня: яка буде її активність

Магнітна буря. / © Credits

Реклама

У суботу, 17 травня, прогнозується не дуже висока активність Сонця. Магнітна буря жовтого рівня - К-індекс 4.07.

Про це свідчать дані порталу meteoagent.

Зауважимо, що попередні три дні (14-16 травня) характеризувалися високою геомагнітною активністю. Магнітні бурі були потужними, що відповідало червоному рівневі.

Реклама

Магнітна буря 17 травня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, що прогноз активності Сонця може змінитися. Адже дослідники оновлюють свої дані що три години.

Фахівці наголошують, що жовтий рівень відповідає слабкій магнітній бурі. Втім, незначні магнітні коливання можуть впливати на самопочуття. Особливо - з огляду на те, що попередні кілька днів штормило. Найбільше піддаються цьому впливу метеозалежні люди.

Лікарі рекомендують у такі дні уважніше ставитися до свого самопочуття, більше відпочивати, не перевантажувати нервову систему та дотримуватись нормального порядку дня.