Магнітна буря 6 листопада: чого очікувати від сонячної активності
Прогнози магнітних бур можуть змінюватися.
У четвер, очікується магнітна буря середньої потужності. Передбачається помірна активність - К-індекс 4,7 (жовтий рівень).
Про це повідомили Мeteoagent та Британська геологічна служба.
Сонячна активність минулої ночі була високою. Відбулося два спалахи класу X, а також спалах класу M. Ці спалахи мали пов'язані з цим викиди корональної маси. Сьогодні можлива буря G1 (не дуже сильна). Втім, вже протягом наступних днів вона може суттєво підвищитися.
Зауважимо, навіть помірна магнітна буря може вплинути на осіб, чутливих до змін погоди. В цей період варто уникати стресову, обмежити фізичні навантаження та дотримуватися режиму сну. Медики радять збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю та каву.