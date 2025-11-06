ТСН у соціальних мережах

773
1 хв

Магнітна буря 6 листопада: чого очікувати від сонячної активності

Прогнози магнітних бур можуть змінюватися.

Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © twitter.com

У четвер, очікується магнітна буря середньої потужності. Передбачається помірна активність - К-індекс 4,7 (жовтий рівень).

Про це повідомили Мeteoagent та Британська геологічна служба.

Сонячна активність минулої ночі була високою. Відбулося два спалахи класу X, а також спалах класу M. Ці спалахи мали пов'язані з цим викиди корональної маси. Сьогодні можлива буря G1 (не дуже сильна). Втім, вже протягом наступних днів вона може суттєво підвищитися.

Магнітна буря 6 листопада.

Магнітна буря 6 листопада.

Зауважимо, навіть помірна магнітна буря може вплинути на осіб, чутливих до змін погоди. В цей період варто уникати стресову, обмежити фізичні навантаження та дотримуватися режиму сну. Медики радять збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю та каву.

773
