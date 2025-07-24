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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
44
Час на прочитання
1 хв

Найсмачніші оладки з кабачків: простий рецепт

Ідеально смакуватимуть оладки зі сметаною.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Кабачкові оладки.

Кабачкові оладки.

Кабачок - хіт літнього сезону. З цього овочу можна приготувати неймовірно різні страви. Особливо смачними виходять оладки, які відмінно підійдуть для сніданку, обіду або вечері.

Рецепт найсмачніших оладків з кабачків, читайте на сайті ТСН.ua.

Інгредієнти

  • 2 середніх кабачки

  • 1 яйце

  • 3-4 ст.л. муки

  • 2 зубчики часнику

  • сіль і перець за смаком

  • олія для смаження

Приготування

  1. Натираємо кабачок на середню терку. Викладаємо у сито, аби з натертих овочів збіг сік.

  2. До кабачкової маси додаємо яйця, борошно та сіль, перець, а також часник. Все добре перемішуємо.

  3. Смажимо оладки на розігрітій пательні на середньому вогні - до золотавої скоринки з обох боків. Тісто викладаємо ложкою тоненьким шаром.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно смажити кабачки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
44
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