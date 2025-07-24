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Найсмачніші оладки з кабачків: простий рецепт
Ідеально смакуватимуть оладки зі сметаною.
Кабачок - хіт літнього сезону. З цього овочу можна приготувати неймовірно різні страви. Особливо смачними виходять оладки, які відмінно підійдуть для сніданку, обіду або вечері.
Рецепт найсмачніших оладків з кабачків, читайте на сайті ТСН.ua.
Інгредієнти
2 середніх кабачки
1 яйце
3-4 ст.л. муки
2 зубчики часнику
сіль і перець за смаком
олія для смаження
Приготування
Натираємо кабачок на середню терку. Викладаємо у сито, аби з натертих овочів збіг сік.
До кабачкової маси додаємо яйця, борошно та сіль, перець, а також часник. Все добре перемішуємо.
Смажимо оладки на розігрітій пательні на середньому вогні - до золотавої скоринки з обох боків. Тісто викладаємо ложкою тоненьким шаром.
Нагадаємо, ми писали про те, як правильно смажити кабачки.