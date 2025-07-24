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Самые вкусные оладьи из кабачков: простой рецепт
Идеально вкусными будут кабачковые оладьи со сметаной.
Кабачок — хит летнего сезона. Из этого овоща можно приготовить невероятно много разных блюд. Особенно вкусными получаются оладьи, которые отлично подойдут для завтрака, обеда или ужина.
Рецепт вкуснейших оладий из кабачков — на сайтеТСН.ua.
Ингредиенты:
2 средних кабачка
1 яйцо
3-4 ст. л. муки
2 зубчика чеснока
соль и перец по вкусу
масло для жарки
Приготовление:
Натираем кабачок на среднюю терку. Выкладываем в сито, чтобы из натертых овощей стекал сок.
В кабачковую массу добавляем яйца, муку, соль, перец, а также чеснок. Все хорошо перемешиваем.
Жарим оладьи на разогретой сковороде на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Тесто выкладываем ложкой тоненьким слоем.
Напомним, мы писали о том, как правильно жарить кабачки.