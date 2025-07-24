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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
210
Время на прочтение
1 мин

Самые вкусные оладьи из кабачков: простой рецепт

Идеально вкусными будут кабачковые оладьи со сметаной.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Кабачковые оладьи

Кабачковые оладьи

Кабачок — хит летнего сезона. Из этого овоща можно приготовить невероятно много разных блюд. Особенно вкусными получаются оладьи, которые отлично подойдут для завтрака, обеда или ужина.

Рецепт вкуснейших оладий из кабачков — на сайтеТСН.ua.

Ингредиенты:

  • 2 средних кабачка

  • 1 яйцо

  • 3-4 ст. л. муки

  • 2 зубчика чеснока

  • соль и перец по вкусу

  • масло для жарки

Приготовление:

  1. Натираем кабачок на среднюю терку. Выкладываем в сито, чтобы из натертых овощей стекал сок.

  2. В кабачковую массу добавляем яйца, муку, соль, перец, а также чеснок. Все хорошо перемешиваем.

  3. Жарим оладьи на разогретой сковороде на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Тесто выкладываем ложкой тоненьким слоем.

Напомним, мы писали о том, как правильно жарить кабачки.

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Дата публикации
Количество просмотров
210
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