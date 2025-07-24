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Лукашенко никогда не сможет посетить одну из стран ЕС: в чем причина
Под запрет попали еще 272 гражданина Беларуси, среди которых высокопоставленные чиновники, силовики и лица, приближенные к диктатору.
Самопровозглашенному белорусскому президенту Александру Лукашенко навсегда запрещен въезд на территорию Эстонии.
Об этом сообщает общественный вещатель ERR.
Введенные этой страной ЕС санкции против белорусского диктатора из-за подавления протестов в стране в 2020 году были переведены в бессрочный режим.
С инициативой сделать санкции бессрочными выступил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
По его словам, режим Лукашенко не предпринимает усилий для улучшения ситуации с гражданскими правами в Беларуси, кроме того, его режим продолжает поддерживать российское вторжение в Украину, что усиливает необходимость давления со стороны Эстонии.
«В течение почти пяти лет после введения санкций в Беларуси не произошло позитивных изменений. Мы не можем закрывать глаза на продолжающиеся репрессии, поэтому санкции должны сохраняться без ограничения по срокам», — подчеркнул Цахкна.
Под этот запрет попали еще 272 гражданина Беларуси, в том числе высокопоставленные чиновники, судьи, сотрудники силовых органов, пропагандисты и приближенные к Лукашенко.
Эстония, как и ряд других государств Евросоюза, не признает Лукашенко легитимным президентом.
Белорусские государственные СМИ уже распространили реакцию белорусского диктатора на этот запрет.
«Никогда, к сожалению, не был в Эстонии… И после введения санкций все думаю — выживу ли?» — прокомментировал Лукашенко пожизненное ограничение на въезд в Эстонию.
Напомним, недавно диктатор Беларуси Александр Лукашенко освободил 14 политических заключенных, в частности оппозиционера Сергея Тихановского, по просьбе президента США Дональда Трампа.