Лукашенко никогда не сможет посетить одну из стран ЕС: в чем причина

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко / © Associated Press

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Самопровозглашенному белорусскому президенту Александру Лукашенко навсегда запрещен въезд на территорию Эстонии.

Об этом сообщает общественный вещатель ERR.

Введенные этой страной ЕС санкции против белорусского диктатора из-за подавления протестов в стране в 2020 году были переведены в бессрочный режим.

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С инициативой сделать санкции бессрочными выступил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

По его словам, режим Лукашенко не предпринимает усилий для улучшения ситуации с гражданскими правами в Беларуси, кроме того, его режим продолжает поддерживать российское вторжение в Украину, что усиливает необходимость давления со стороны Эстонии.

«В течение почти пяти лет после введения санкций в Беларуси не произошло позитивных изменений. Мы не можем закрывать глаза на продолжающиеся репрессии, поэтому санкции должны сохраняться без ограничения по срокам», — подчеркнул Цахкна.

Под этот запрет попали еще 272 гражданина Беларуси, в том числе высокопоставленные чиновники, судьи, сотрудники силовых органов, пропагандисты и приближенные к Лукашенко.

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Эстония, как и ряд других государств Евросоюза, не признает Лукашенко легитимным президентом.

Белорусские государственные СМИ уже распространили реакцию белорусского диктатора на этот запрет.

«Никогда, к сожалению, не был в Эстонии… И после введения санкций все думаю — выживу ли?» — прокомментировал Лукашенко пожизненное ограничение на въезд в Эстонию.

Напомним, недавно диктатор Беларуси Александр Лукашенко освободил 14 политических заключенных, в частности оппозиционера Сергея Тихановского, по просьбе президента США Дональда Трампа.

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