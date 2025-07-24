Лукашенко ніколи не зможе відвідати одну з країн ЄС: у чому причина

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко / © Associated Press

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Самопроголошеному білоруському президенту Олександру Лукашенку назавжди заборонено в’їзд на територію Естонії.

Про це повідомляє суспільний мовник ERR.

Запроваджені цією країною ЄС санкції проти білоруського диктатора через придушення протестів у країні 2020 року було переведено у безстроковий режим.

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З ініціативою зробити санкції безстроковими виступив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

За його словами, режим Лукашенка не робить зусиль для покращення ситуації з громадянськими правами в Білорусі, окрім того, його режим продовжує підтримувати російське вторгнення в Україну, що посилює необхідність тиску з боку Естонії.

«Протягом майже п’яти років після запровадження санкцій у Білорусі не відбулося позитивних змін. Ми не можемо заплющувати очі на репресії, що продовжуються, тому санкції повинні зберігатися без обмеження за термінами», — підкреслив Цахкна.

Під цю заборону потрапили ще 272 громадяни Білорусі, зокрема високопосадовці, судді, співробітники силових органів, пропагандисти та наближені до Лукашенка.

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Естонія, як і низка інших держав Євросоюзу, не визнає Лукашенка легітимним президентом.

Білоруські державні ЗМІ уже поширили реакцію білоруського диктатора на цю заборону.

«Ніколи, на жаль, не був в Естонії… І після запровадження санкцій все думаю — чи виживу?» — прокоментував Лукашенко довічне обмеження на в’їзд до Естонії.

Нагадаємо, нещодавно диктатор Білорусі Олександр Лукашенко звільнив 14 політичних в’язнів, зокрема опозиціонера Сергія Тихановського, на прохання президента США Дональда Трампа.

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