Як позбутись сивини в домашніх умовах / © Фото з відкритих джерел

Сиві пасма з’являються не лише у поважному віці — все частіше вони турбують і молодих людей. Багато красунь мріють повернути своєму волоссю натуральний колір, не обтяжуючи його агресивними хімічними фарбниками. І тут на допомогу приходить перевірений експертами метод: він не тільки маскує сивину, а й зміцнює волосся, роблячи його блискучим та насиченим. Всього склянка кефіру та кілька простих інгредієнтів — і ваші локони отримують справжнє відродження.

Як позбутися сивини за допомогою кефіру

Цей метод працює не на поверхневому фарбуванні, а на комплексному догляді. Секрет криється в хні: вона дбайливо фарбує волосся, не руйнуючи його структуру, як це роблять хімічні барвники. Хна робить локони більш стійкими, живими та насиченими, а кава в складі суміші підкреслює колір, надаючи йому природної глибини та теплого відтінку.

Для приготування маски вам знадобиться склянка теплого кефіру. Тепло активує корисні властивості всіх компонентів. Додайте до нього 2 столові ложки хни, а якщо хочете скорегувати відтінок — додайте столову ложку розчинної кави. Перемішайте до однорідності без грудочок і дайте настоятися 15 хвилин.

Наносити суміш краще на трохи вологе волосся. Маску залишають на голові від години до півтори, залежно від інтенсивності сивини. Після змивання теплою водою ви відразу побачите результат: волосся оживає, сяє здоров’ям, а колір стає насиченим і природним.