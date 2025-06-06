Як виростити великий і м’ясистий перець / © pixabay.com

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Розповідаємо, чим підживити болгарський перець на початку літа, щоб зміцнити його корені, стимулювати наростання зеленої маси і підвищити урожайність у декілька разів.

Чим полити перець до 15 червня, щоб виростити велетенські плоди

Саме в цей період — до середини червня, закладається основа майбутнього врожаю, тому правильний полив і внесення добрив мають вирішальне значення. Вчасно підживлена розсада не тільки краще приживається, а й починає формувати великі й соковиті плоди. Багато городників обирають мінеральні добрива, однак не варто ігнорувати природні засоби. Органічні варіанти не менш ефективні, до того ж, безпечні для навколишнього середовища та здоров’я. Про це пише ресурс VSN.

Деревний попіл. Одним із найкращих природних добрив для перцю вважається саме попіл. Адже він містить потужну частку калію, кальцію, фосфору й мікроелементів, які сприяють зміцненню імунітету рослини та розвитку її кореневої системи. Найкраще використовувати попіл у вигляді розчину. Візьміть склянку попелу, додайте в 10 літрів води, розмішайте і залиште на добу, щоб розчин настоявся. Підживлення треба процідити, а потім полити перець під корінь. Цей настій не тільки живитиме рослину, а й захищатиме ґрунт від кислотності, що також важливо для активного росту культури.

Кропив’яний настій. Ще один ефективний органічний варіант. Він багатий на азот, який стимулює ріст зеленої маси — листя і стебел, що дуже важливо саме до 15 червня. Залийте подрібнену свіжу кропиву водою у пропорції 1:2. Залиште суміш бродити на 3–5 днів. Розбавте одну літру настою в 10 літрах води і полийте перець. Таке добриво не лише живитиме культуру, а й підвищить її імунітет до хвороб.

Чим іще можна полити перець, щоб збільшити урожайність

Дріжджовий розчин. Дріжджі активізують розвиток кореневої системи та мікрофлори ґрунту. Щоб приготувати розчин, розведіть 10 грамів сухих дріжджів у літрі теплої води, додайте столову ложку цукру, дайте настоятись розчинові 4-5 годин. Потім розбавте настій в 10 літрах води та полийте кущі перцю.

Сироватка з йодом. Цей засіб не тільки живитиме, а й захищатиме перець від грибкових інфекцій. У відро води додайте літру молочної сироватки й 10 крапель йоду. Обробляти перець можна як під корінь, так і по листю. Особливо ефективно чергувати цю підгодівлю з іншими варіантами.

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