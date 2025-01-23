Рослини просять про допомогу: ознаки нестачі місця в горщику

Кімнатні рослини додають життя і краси нашим оселям, але вони можуть процвітати лише тоді, коли мають достатньо місця. З часом коріння може переростати свої контейнери, що призводить до різноманітних проблем.

Про це повідомило видання Real Simple.

Ознаки, що вашим рослинам не вистачає місця:

Коріння проростає через дренажні отвори або над ґрунтом. Коли коріння визирає з дренажних отворів, це означає, що рослині потрібен більший горщик. Коріння може почати сплітатися, що ускладнює доступ до води та поживних речовин. Щоб перевірити коріння, обережно вийміть рослину з горщика, коли ґрунт сухий. Якщо ви помітили, що коріння в горщику стало більше, ніж землі, це вказує на те, що настав час пересадити рослину в більший.

Горщик тріскається. Якщо ви побачили тріщини на контейнерах чи горщиках, це може свідчити про те, що коріння розрослися і створили надмірний тиск, який деформує пластиковий горщик. Тріщини можуть негативно вплинути на здоров'я рослини та призвести до нерівномірного розподілу води – вона буде витікати, а рослина не отримає достатню кількість вологи.

Рослині потрібно більше води, ніж зазвичай. Це ще одна ознака того, що їх необхідно пересадити. Це може статися через те, що більша частина ґрунту, який утримує вологу, була витіснена корінням, яке вимагає води. Щоб уникнути в'янення, рослини потрібно постійно поливати.

Зростання сповільнилося чи зупинилося взагалі. Якщо ваша рослина протягом місяців не змінюється і не з'являється нове листя чи пагони, це може означати, що їй тісно у горщику. Обмежений простір та брак поживних речовин не дають розвиватися новим кореням, пагонам та листю. Це також може призвести до відсутності цвітіння та плодоношення.

Пожовтіння або втрата листя. Це може свідчити про різні проблеми, такі як надмірний або недостатній полив, хвороби або шкідники. Але якщо жовтіє і відмирає нижнє, старше листя, це зазвичай пов'язано з браком місця.

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