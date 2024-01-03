Топ-5 смачних рецептів салатів з квашеною капустою

Не секрет, що квашена капуста − один з найкорисніших продуктів для людського організму, особливо взимку. Це незамінне джерело необхідної організму аскорбінової кислоти, продукт, що виводить з організму холестерин, суперпродукт для кишківника.

Квашену капусту можна подавати як закуску або готувати з нею безліч смачних салатів. Ділимося рецептами найсмачніших з них.

Салат з квашеної капусти та грибами

Інгредієнти:

квашена капуста – 100 г,

гриби солоні – 100 г,

цибуля ріпчаста – половинка,

олія – 1 ст.л,

зелень петрушки, цукор, кмин (насіння) – на смак.

Приготування:

Солоні гриби наріжте скибочками, цибулю – кубиками.

Додайте до квашеної капусти гриби, цибулю, цукор та насіння кмину.

Заправте олією. При подачі посипте зеленню.

Салат з квашеної капусти з оселедцем

Інгредієнти:

квашена капуста – 500 г,

олія – 2 ст.л,

оселедець – 1 шт.,

яйце – 1 шт.,

цибуля ріпчаста – 1 шт.

Приготування:

Квашену капусту віджати, заправити олією і дрібно нарізаною цибулею.

Підготовлений оселедець нарізати шматочками, покласти на тарілку, прикрасити кружальцями круто звареного яйця.

Викласти до оселедця капусту.

Салат з квашеною капустою, сиром і яйцями

Інгредієнти:

квашена капуста - 250 г,

твердий сир - 100 г,

цибуля — половинка,

яйця - 2 шт.,

петрушка — пару гілочок,

рослинна олія - 3 ст.л,

мед — чайна ложка

лимонний сік - 2 ст.л

Приготування:

Капусту трохи подрібніть, додайте нарізану кубиками цибулю.

Яйця відваріть вкруту. Сир і яйця наріжте соломкою. Додайте в салат.

Змішайте рослинну олію з медом і лимонним соком. Заправте салат.

Подрібніть петрушку і також додайте в салат.

Салат з квашеної капусти з яблуками і шинкою

Інгредієнти

яблука - 2 шт.,

квашена капуста - 350 г,

варена шинка - 200 г,

сметана - 200 г,

петрушка - 20 г,

фундук - 50 г,

сіль, цукор, мелений білий перець — на смак.

Приготування:

Яблука наріжте скибками. Додайте до віджатої капусти та перемішайте, щоб вони не потемніли.

Наріжте соломкою шинку і перекладіть до салату.

Подрібніть петрушку, горіхи та додайте до решти інгредієнтів.

Заправте салат сметаною, приправте сіллю, цукром і перцем.

Салат із квашеної капусти з апельсином і волоськими горіхами

Інгредієнти:

квашена капуста - 300 г,

апельсин — половина,

цукор — третина чайної ложки

волоські горіхи - 30 г,

рослинна олія - 2 ст л,

зелень — на смак.

Приготування:

Якщо капуста кисла, промити її холодною кип'яченою водою, віджати. Додати цукор і дайте їй настоятися.

Мякоть апельсина наріжте невеликими кубиками. Перекладіть їх до капусти і додайте нарізану зелень і обсмажені подрібнені горіхи.

Заправте олією і апельсиновим соком. Перемішайте.

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