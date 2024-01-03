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Топ-5 смачних рецептів салатів з квашеною капустою

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
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424
Час на прочитання
2 хв
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Топ-5 смачних рецептів салатів з квашеною капустою

Салати з квашеною капустою

Найсмачніші рецепти салатів з квашеною капустою

Не секрет, що квашена капуста   один з найкорисніших продуктів для людського організму, особливо взимку.  Це незамінне джерело необхідної організму аскорбінової кислоти, продукт, що виводить з організму холестерин, суперпродукт для кишківника.

Квашену капусту можна подавати як  закуску або готувати з нею безліч смачних салатів. Ділимося рецептами найсмачніших з них.

Салат з квашеної капусти та грибами

Інгредієнти:

  • квашена капуста – 100 г,
  • гриби солоні – 100 г,
  • цибуля ріпчаста –  половинка,
  • олія – 1 ст.л,
  • зелень петрушки, цукор, кмин (насіння) –  на смак.

Приготування:

  • Солоні гриби наріжте скибочками, цибулю – кубиками.
  • Додайте до квашеної капусти гриби, цибулю, цукор та насіння кмину.
  • Заправте олією. При подачі посипте зеленню.

Салат з квашеної капусти з оселедцем

Інгредієнти:

  • квашена капуста – 500 г,
  • олія – 2 ст.л,
  • оселедець – 1 шт.,
  • яйце – 1 шт.,
  • цибуля ріпчаста – 1 шт.

Приготування:

  • Квашену капусту віджати, заправити олією і дрібно нарізаною цибулею.
  • Підготовлений оселедець нарізати шматочками, покласти на тарілку, прикрасити кружальцями круто звареного яйця.
  • Викласти до оселедця капусту.

Салат з квашеною капустою, сиром і яйцями

Інгредієнти:

  • квашена капуста - 250 г,
  • твердий сир - 100 г,
  • цибуля — половинка, 
  • яйця - 2 шт.,
  • петрушка — пару гілочок,
  • рослинна олія - 3 ст.л,
  • мед — чайна ложка
  • лимонний сік - 2 ст.л

Приготування:

  • Капусту трохи подрібніть, додайте нарізану кубиками цибулю.
  • Яйця відваріть вкруту. Сир і яйця наріжте соломкою. Додайте в салат.
  • Змішайте рослинну олію з медом і лимонним соком. Заправте салат.
  • Подрібніть петрушку і також додайте в салат. 

Салат з квашеної капусти з яблуками і шинкою

Інгредієнти

  • яблука - 2 шт.,
  • квашена капуста - 350 г,
  • варена шинка - 200 г,
  • сметана - 200 г,
  • петрушка - 20 г,
  • фундук - 50 г,
  • сіль,  цукор, мелений білий перець — на смак.

Приготування:

  • Яблука наріжте скибками. Додайте до віджатої капусти та перемішайте, щоб вони не потемніли.
  • Наріжте соломкою шинку і перекладіть до салату.
  • Подрібніть петрушку, горіхи та додайте до решти інгредієнтів.
  • Заправте салат сметаною, приправте сіллю, цукром і перцем.

Салат із квашеної капусти з апельсином і волоськими горіхами

Інгредієнти:

  • квашена капуста - 300 г,
  • апельсин — половина,
  • цукор — третина чайної ложки
  • волоські горіхи - 30 г,
  • рослинна олія - 2 ст л,
  • зелень — на смак.

Приготування:

  • Якщо капуста кисла, промити її холодною кип'яченою водою, віджати. Додати цукор і дайте їй настоятися. 
  • Мякоть апельсина наріжте невеликими кубиками. Перекладіть їх до капусти і додайте нарізану зелень і обсмажені подрібнені горіхи.
  • Заправте олією і апельсиновим соком. Перемішайте.

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Дата публікації
Перегляди
424
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