Топ-5 смачних рецептів салатів з квашеною капустою

Найсмачніші рецепти салатів з квашеною капустою
Не секрет, що квашена капуста − один з найкорисніших продуктів для людського організму, особливо взимку. Це незамінне джерело необхідної організму аскорбінової кислоти, продукт, що виводить з організму холестерин, суперпродукт для кишківника.
Квашену капусту можна подавати як закуску або готувати з нею безліч смачних салатів. Ділимося рецептами найсмачніших з них.
Салат з квашеної капусти та грибами
Інгредієнти:
- квашена капуста – 100 г,
- гриби солоні – 100 г,
- цибуля ріпчаста – половинка,
- олія – 1 ст.л,
- зелень петрушки, цукор, кмин (насіння) – на смак.
Приготування:
- Солоні гриби наріжте скибочками, цибулю – кубиками.
- Додайте до квашеної капусти гриби, цибулю, цукор та насіння кмину.
- Заправте олією. При подачі посипте зеленню.
Салат з квашеної капусти з оселедцем
Інгредієнти:
- квашена капуста – 500 г,
- олія – 2 ст.л,
- оселедець – 1 шт.,
- яйце – 1 шт.,
- цибуля ріпчаста – 1 шт.
Приготування:
- Квашену капусту віджати, заправити олією і дрібно нарізаною цибулею.
- Підготовлений оселедець нарізати шматочками, покласти на тарілку, прикрасити кружальцями круто звареного яйця.
- Викласти до оселедця капусту.
Салат з квашеною капустою, сиром і яйцями
Інгредієнти:
- квашена капуста - 250 г,
- твердий сир - 100 г,
- цибуля — половинка,
- яйця - 2 шт.,
- петрушка — пару гілочок,
- рослинна олія - 3 ст.л,
- мед — чайна ложка
- лимонний сік - 2 ст.л
Приготування:
- Капусту трохи подрібніть, додайте нарізану кубиками цибулю.
- Яйця відваріть вкруту. Сир і яйця наріжте соломкою. Додайте в салат.
- Змішайте рослинну олію з медом і лимонним соком. Заправте салат.
- Подрібніть петрушку і також додайте в салат.
Салат з квашеної капусти з яблуками і шинкою
Інгредієнти
- яблука - 2 шт.,
- квашена капуста - 350 г,
- варена шинка - 200 г,
- сметана - 200 г,
- петрушка - 20 г,
- фундук - 50 г,
- сіль, цукор, мелений білий перець — на смак.
Приготування:
- Яблука наріжте скибками. Додайте до віджатої капусти та перемішайте, щоб вони не потемніли.
- Наріжте соломкою шинку і перекладіть до салату.
- Подрібніть петрушку, горіхи та додайте до решти інгредієнтів.
- Заправте салат сметаною, приправте сіллю, цукром і перцем.
Салат із квашеної капусти з апельсином і волоськими горіхами
Інгредієнти:
- квашена капуста - 300 г,
- апельсин — половина,
- цукор — третина чайної ложки
- волоські горіхи - 30 г,
- рослинна олія - 2 ст л,
- зелень — на смак.
Приготування:
- Якщо капуста кисла, промити її холодною кип'яченою водою, віджати. Додати цукор і дайте їй настоятися.
- Мякоть апельсина наріжте невеликими кубиками. Перекладіть їх до капусти і додайте нарізану зелень і обсмажені подрібнені горіхи.
- Заправте олією і апельсиновим соком. Перемішайте.
Читайте також: