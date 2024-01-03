Топ- 5 вкусных рецептов салатов с квашеной капустой

Не секрет, что квашеная капуста – один из самых полезных продуктов для человеческого организма, особенно зимой. Это незаменимый источник необходимой для организма аскорбиновой кислоты, продукт, выводящий из организма холестерин, суперпродукт для кишечника.

Квашеную капусту можно подавать в качестве закуски или готовить с ней множество вкусных салатов. Делимся рецептами вкуснейших из них.

Салат из квашеной капусты и грибов

Ингредиенты:

квашеная капуста – 100 г,

грибы соленые – 100 г,

лук репчатый – половинка,

масло – 1 ст.л,

зелень петрушки, сахар, тмин (семена) – по вкусу.

Приготовление:

Соленые грибы нарежьте ломтиками, лук – кубиками.

Добавьте к квашеной капусте грибы, лук, сахар и семена тмина.

Заправьте растительным маслом. При подаче посыпьте зеленью.

Салат из квашеной капусты с селедкой

Ингредиенты:

квашеная капуста – 500 г,

масло – 2 ст.л,

сельдь – 1 шт.,

яйцо – 1 шт.,

лук репчатый – 1 шт.

Приготовление:

Квашеную капусту отжать, заправить растительным маслом и мелко нарезанным луком.

Подготовленную сельдь нарезать кусочками, положить на тарелку, украсить кружочками вкрутую сваренного яйца.

Выложить в сельдь капусту.

Салат с квашеной капустой, сыром и яйцами.

Ингредиенты:

квашеная капуста — 250 г,

твердый сыр — 100 г,

лук – половинка,

яйца – 2 шт.,

петрушка — пара веточек,

растительное масло – 3 ст.л,

мед — чайная кровать

лимонный сок – 2 ст.л

Приготовление:

Капусту немного измельчите, добавьте нарезанный кубиками лук.

Яйца отварите вкрутую. Сыр и яйца нарежьте соломкой. Добавьте в салат.

Смешайте растительное масло с медом и лимонным соком. Заправьте салат.

Размельчите петрушку и также добавьте в салат.

Салат из квашеной капусты с яблоками и ветчиной

Ингредиенты

яблоки – 2 шт.,

квашеная капуста – 350 г,

вареная ветчина — 200 г,

сметана — 200 г,

петрушка – 20 г,

фундук – 50 г,

соль, сахар, молотый белый перец – по вкусу.

Приготовление:

Яблоки нарежьте ломтиками. Добавьте к отжатой капусте и перемешайте, чтобы они не потемнели.

Нарежьте соломкой ветчину и переложите в салат.

Измельчите петрушку, орехи и добавьте к другим ингредиентам.

Заправьте салат сметаной, приправьте солью, сахаром и перцем.

Салат из квашеной капусты с апельсином и грецкими орехами.

Ингредиенты:

квашеная капуста — 300 г,

апельсин – половина,

сахар – треть чайной ложки

грецкие орехи — 30 г,

растительное масло – 2 ст л,

зелень – по вкусу.

Приготовление:

Если капуста кислая, промойте ее холодной кипяченой водой, отжать. Добавить сахар и дайте ему настояться.

Мякоть апельсина нарежьте небольшими кубиками. Переложите их в капусту и добавьте|добавляйте| нарезанную зелень и обжаренные измельченные орехи.

Заправьте растительным маслом и апельсиновым соком. Перемешайте.

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