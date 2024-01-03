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Топ- 5 вкусных рецептов салатов с квашеной капустой

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
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Время на прочтение
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Топ- 5 вкусных рецептов салатов с квашеной капустой

Салаты с квашеной капустой

Самые вкусные рецепты салатов с квашеной капустой

Не секрет, что   квашеная капуста один из самых полезных продуктов для человеческого организма, особенно зимой. Это незаменимый источник необходимой для организма аскорбиновой кислоты, продукт, выводящий из организма холестерин, суперпродукт для кишечника.

Квашеную капусту можно подавать в качестве закуски или готовить с ней множество вкусных салатов. Делимся рецептами вкуснейших из них.

Салат из квашеной капусты и грибов

Ингредиенты:

  • квашеная капуста – 100 г,
  • грибы соленые – 100 г,
  • лук репчатый – половинка,
  • масло – 1 ст.л,
  • зелень петрушки, сахар, тмин (семена) – по вкусу.

Приготовление:

  • Соленые грибы нарежьте ломтиками, лук – кубиками.
  • Добавьте к квашеной капусте грибы, лук, сахар и семена тмина.
  • Заправьте растительным маслом. При подаче посыпьте зеленью.

Салат из квашеной капусты с селедкой

Ингредиенты:

  • квашеная капуста – 500 г,
  • масло – 2 ст.л,
  • сельдь – 1 шт.,
  • яйцо – 1 шт.,
  • лук репчатый – 1 шт.

Приготовление:

  • Квашеную капусту отжать, заправить растительным маслом и мелко нарезанным луком.
  • Подготовленную сельдь нарезать кусочками, положить на тарелку, украсить кружочками вкрутую сваренного яйца.
  • Выложить в сельдь капусту.

Салат с квашеной капустой, сыром и яйцами.

Ингредиенты:

  • квашеная капуста — 250 г,
  • твердый сыр — 100 г,
  • лук – половинка,
  • яйца – 2 шт.,
  • петрушка — пара веточек,
  • растительное масло – 3 ст.л,
  • мед — чайная кровать
  • лимонный сок – 2 ст.л

Приготовление:

  • Капусту немного измельчите, добавьте нарезанный кубиками лук.
  • Яйца отварите вкрутую. Сыр и яйца нарежьте соломкой. Добавьте в салат.
  • Смешайте растительное масло с медом и лимонным соком. Заправьте салат.
  • Размельчите петрушку и также добавьте в салат.

Салат из квашеной капусты с яблоками и ветчиной

Ингредиенты

  • яблоки – 2 шт.,
  • квашеная капуста – 350 г,
  • вареная ветчина — 200 г,
  • сметана — 200 г,
  • петрушка – 20 г,
  • фундук – 50 г,
  • соль, сахар, молотый белый перец – по вкусу.

Приготовление:

  • Яблоки нарежьте ломтиками. Добавьте к отжатой капусте и перемешайте, чтобы они не потемнели.
  • Нарежьте соломкой ветчину и переложите в салат.
  • Измельчите петрушку, орехи и добавьте к другим ингредиентам.
  • Заправьте салат сметаной, приправьте солью, сахаром и перцем.

Салат из квашеной капусты с апельсином и грецкими орехами.

Ингредиенты:

  • квашеная капуста — 300 г,
  • апельсин – половина,
  • сахар – треть чайной ложки
  • грецкие орехи — 30 г,
  • растительное масло – 2 ст л,
  • зелень – по вкусу.

Приготовление:

  • Если капуста кислая, промойте ее холодной кипяченой водой, отжать. Добавить сахар и дайте ему настояться.
  • Мякоть апельсина нарежьте небольшими кубиками. Переложите их в капусту и добавьте|добавляйте| нарезанную зелень и обжаренные измельченные орехи.
  • Заправьте растительным маслом и апельсиновым соком. Перемешайте.

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Просмотры
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