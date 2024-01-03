Топ- 5 вкусных рецептов салатов с квашеной капустой

Самые вкусные рецепты салатов с квашеной капустой
Не секрет, что квашеная капуста – один из самых полезных продуктов для человеческого организма, особенно зимой. Это незаменимый источник необходимой для организма аскорбиновой кислоты, продукт, выводящий из организма холестерин, суперпродукт для кишечника.
Квашеную капусту можно подавать в качестве закуски или готовить с ней множество вкусных салатов. Делимся рецептами вкуснейших из них.
Салат из квашеной капусты и грибов
Ингредиенты:
- квашеная капуста – 100 г,
- грибы соленые – 100 г,
- лук репчатый – половинка,
- масло – 1 ст.л,
- зелень петрушки, сахар, тмин (семена) – по вкусу.
Приготовление:
- Соленые грибы нарежьте ломтиками, лук – кубиками.
- Добавьте к квашеной капусте грибы, лук, сахар и семена тмина.
- Заправьте растительным маслом. При подаче посыпьте зеленью.
Салат из квашеной капусты с селедкой
Ингредиенты:
- квашеная капуста – 500 г,
- масло – 2 ст.л,
- сельдь – 1 шт.,
- яйцо – 1 шт.,
- лук репчатый – 1 шт.
Приготовление:
- Квашеную капусту отжать, заправить растительным маслом и мелко нарезанным луком.
- Подготовленную сельдь нарезать кусочками, положить на тарелку, украсить кружочками вкрутую сваренного яйца.
- Выложить в сельдь капусту.
Салат с квашеной капустой, сыром и яйцами.
Ингредиенты:
- квашеная капуста — 250 г,
- твердый сыр — 100 г,
- лук – половинка,
- яйца – 2 шт.,
- петрушка — пара веточек,
- растительное масло – 3 ст.л,
- мед — чайная кровать
- лимонный сок – 2 ст.л
Приготовление:
- Капусту немного измельчите, добавьте нарезанный кубиками лук.
- Яйца отварите вкрутую. Сыр и яйца нарежьте соломкой. Добавьте в салат.
- Смешайте растительное масло с медом и лимонным соком. Заправьте салат.
- Размельчите петрушку и также добавьте в салат.
Салат из квашеной капусты с яблоками и ветчиной
Ингредиенты
- яблоки – 2 шт.,
- квашеная капуста – 350 г,
- вареная ветчина — 200 г,
- сметана — 200 г,
- петрушка – 20 г,
- фундук – 50 г,
- соль, сахар, молотый белый перец – по вкусу.
Приготовление:
- Яблоки нарежьте ломтиками. Добавьте к отжатой капусте и перемешайте, чтобы они не потемнели.
- Нарежьте соломкой ветчину и переложите в салат.
- Измельчите петрушку, орехи и добавьте к другим ингредиентам.
- Заправьте салат сметаной, приправьте солью, сахаром и перцем.
Салат из квашеной капусты с апельсином и грецкими орехами.
Ингредиенты:
- квашеная капуста — 300 г,
- апельсин – половина,
- сахар – треть чайной ложки
- грецкие орехи — 30 г,
- растительное масло – 2 ст л,
- зелень – по вкусу.
Приготовление:
- Если капуста кислая, промойте ее холодной кипяченой водой, отжать. Добавить сахар и дайте ему настояться.
- Мякоть апельсина нарежьте небольшими кубиками. Переложите их в капусту и добавьте|добавляйте| нарезанную зелень и обжаренные измельченные орехи.
- Заправьте растительным маслом и апельсиновым соком. Перемешайте.
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