Що можна і не можна їсти з брекетами: перелік продуктів

“Неправильна” їжа може пошкодити брекет-систему, порушити її функціональність, спровокувати запалення в порожнині рота, появу плям на зубах, розвиток карієсу.
Брекети — ефективний спосіб виправлення прикусу у будь-якому віці. З їх допомогою можна усунути дефекти взаємного розташування зубів навіть у зрілому віці. Під час лікування необхідно дотримуватися ряду застережень, у тому числі пацієнтам рекомендовані певні обмеження в харчуванні.
Що можна їсти з брекетами, а від чого краще відмовитися, розповідає сайт клініки DentaDerm.
Що не можна їсти з брекетами: перелік продуктів
Тверді продукти
Можуть пошкодити брекети. Це означає, що на вас чекають додаткові візити в клініку для корекції системи. І додаткові витрати, яких легко уникнути.
До твердих продуктів відносимо:
- цільні овочі та фрукти — наприклад, морква, яблука. Їх варто нарізати маленькими шматочками. Головне правило — не кусати цілий фрукт;
- цукерки, печиво — вони не лише тверді, а й загалом шкодять зубам;
- горішки — їх теж варто подрібнювати.
Головне правило — уникати надмірного навантаження на брекети, їхнього механічного пошкодження.
Дрібнозернові продукти
Можуть застрягати у міжзубних проміжках, між елементами брекетів. Якщо вчасно не видалити їх, можливий розвиток карієсу.
До дрібнозернових продуктів належать:
- насіння кунжуту, маку;
- ківі, полуниця та інші ягоди/фрукти, які мають дрібні зернята.
Якщо продуктів зі списку ну дуже хочеться, їжте їх у невеликій кількості. А після — обов’язково ретельно почистіть зуби, скористайтеся іригатором, йоршиком, ополіскувачем для порожнини рота.
Продукти, які прилипають
Містять цукор, який руйнує зубну емаль. А також прилипають до елементів брекет-системи, ускладнюючи гігієну.
Перелік продуктів, які не можна їсти в брекетах:
- мармелад;
- жуйки;
- желейні цукерки;
- батончики та цукерки з нугою.
Також багатьох пацієнтів цікавить чи можна їсти чипси з брекетами? На жаль, ні. Їх варто замінити на корисніші продукти: так ви підтримаєте здоров’я зубів і подбаєте про власний організм.
Продукти, які пігментують
Або ж здатні змінювати відтінок елементів брекет-систем. Вони є абсолютним табу для тих, хто обрав керамічні брекети. Власники сапфірових та металевих конструкцій можуть видихнути з полегшенням.
До продуктів-фарбників належать:
- червоний буряк та інші пігментуючі овочі;
- червоні ягоди;
- червоне вино;
- кава;
- солодкі газовані напої.
Овочі та фрукти, які здатні пігментувати зуби, усе ж можна їсти, але рідко. А після того — добре прополоскати ротову порожнину за допомогою ополіскувача.
Що можна їсти з брекетами
Одразу після встановлення брекетів більшість пацієнтів відчувають певний дискомфорт. Потрібен час, щоб остаточно звикнути. Під час періоду адаптації про харчування варто дбати особливо ретельно.
Ваш раціон має складатися з:
- овочів та риби, приготовлених на пару;
- крем-супів;
- різноманітних пюре;
- м’якого сиру;
- варених яєць;
- м’яких овочів та фруктів.
Рекомендується харчуватися збалансовано, щодня обирати нові страви. Смачна їжа може бути одночасно не лише корисною, а й безпечною для брекетів.
Після закінчення періоду адаптації ваш раціон може стати ще різноманітнішим. Важливо, щоб харчування містило достатньо кальцію, фосфору, магнію та інших корисних елементів.
Постарайтеся скласти збалансований раціон з продуктів що можна їсти з брекетами:
- морепродуктів, риби;
- овочів та фруктів;
- злаків;
- молочних продуктів.
Загалом ви можете не відмовлятися від вашої улюбленої їжі: їсти з брекетами буде доволі зручно вже після перших тижнів носіння. Достатньо лише виключити з раціону (або зменшити кількість!) твердої їжі, продуктів, які прилипають, а також продуктів з барвниками.
Як доглядати за брекетами після їжі?
Правильний догляд — це дуже важливо. Обов’язково очищайте зуби та поверхню брекетів після кожного вживання їжі. Використовуйте для цього флос, ополіскувач і йоршики. Ретельно дотримуючись правил гігієни, ви зможете підтримувати зуби здоровими протягом всього періоду лікування за допомогою брекет-системи.
Нагадаємо, український лікар-стоматолог, професор Ярослав Заблоцький розповів про правила чищення зубів, які повинен знати кожен.
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