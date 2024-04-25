Що можна і не можна їсти з брекетами: перелік продуктів

“Неправильна” їжа може пошкодити брекет-систему, порушити її функціональність, спровокувати запалення в порожнині рота, появу плям на зубах, розвиток карієсу.

Брекети — ефективний спосіб виправлення прикусу у будь-якому віці. З їх допомогою можна усунути дефекти взаємного розташування зубів навіть у зрілому віці. Під час лікування необхідно дотримуватися ряду застережень, у тому числі пацієнтам рекомендовані певні обмеження в харчуванні.

Що можна їсти з брекетами, а від чого краще відмовитися, розповідає сайт клініки DentaDerm.

Що не можна їсти з брекетами: перелік продуктів

Тверді продукти

Можуть пошкодити брекети. Це означає, що на вас чекають додаткові візити в клініку для корекції системи. І додаткові витрати, яких легко уникнути.

До твердих продуктів відносимо:

цільні овочі та фрукти — наприклад, морква, яблука. Їх варто нарізати маленькими шматочками. Головне правило — не кусати цілий фрукт;

цукерки, печиво — вони не лише тверді, а й загалом шкодять зубам;

горішки — їх теж варто подрібнювати.

Головне правило — уникати надмірного навантаження на брекети, їхнього механічного пошкодження.

Дрібнозернові продукти

Можуть застрягати у міжзубних проміжках, між елементами брекетів. Якщо вчасно не видалити їх, можливий розвиток карієсу.

До дрібнозернових продуктів належать:

насіння кунжуту, маку;

ківі, полуниця та інші ягоди/фрукти, які мають дрібні зернята.

Якщо продуктів зі списку ну дуже хочеться, їжте їх у невеликій кількості. А після — обов’язково ретельно почистіть зуби, скористайтеся іригатором, йоршиком, ополіскувачем для порожнини рота.

Продукти, які прилипають

Містять цукор, який руйнує зубну емаль. А також прилипають до елементів брекет-системи, ускладнюючи гігієну.

Перелік продуктів, які не можна їсти в брекетах:

мармелад;

жуйки;

желейні цукерки;

батончики та цукерки з нугою.

Також багатьох пацієнтів цікавить чи можна їсти чипси з брекетами? На жаль, ні. Їх варто замінити на корисніші продукти: так ви підтримаєте здоров’я зубів і подбаєте про власний організм.

Продукти, які пігментують

Або ж здатні змінювати відтінок елементів брекет-систем. Вони є абсолютним табу для тих, хто обрав керамічні брекети. Власники сапфірових та металевих конструкцій можуть видихнути з полегшенням.

До продуктів-фарбників належать:

червоний буряк та інші пігментуючі овочі;

червоні ягоди;

червоне вино;

кава;

солодкі газовані напої.

Овочі та фрукти, які здатні пігментувати зуби, усе ж можна їсти, але рідко. А після того — добре прополоскати ротову порожнину за допомогою ополіскувача.

Що можна їсти з брекетами

Одразу після встановлення брекетів більшість пацієнтів відчувають певний дискомфорт. Потрібен час, щоб остаточно звикнути. Під час періоду адаптації про харчування варто дбати особливо ретельно.

Ваш раціон має складатися з:

овочів та риби, приготовлених на пару;

крем-супів;

різноманітних пюре;

м’якого сиру;

варених яєць;

м’яких овочів та фруктів.

Рекомендується харчуватися збалансовано, щодня обирати нові страви. Смачна їжа може бути одночасно не лише корисною, а й безпечною для брекетів.

Після закінчення періоду адаптації ваш раціон може стати ще різноманітнішим. Важливо, щоб харчування містило достатньо кальцію, фосфору, магнію та інших корисних елементів.

Постарайтеся скласти збалансований раціон з продуктів що можна їсти з брекетами:

морепродуктів, риби;

овочів та фруктів;

злаків;

молочних продуктів.

Загалом ви можете не відмовлятися від вашої улюбленої їжі: їсти з брекетами буде доволі зручно вже після перших тижнів носіння. Достатньо лише виключити з раціону (або зменшити кількість!) твердої їжі, продуктів, які прилипають, а також продуктів з барвниками.

Як доглядати за брекетами після їжі?

Правильний догляд — це дуже важливо. Обов’язково очищайте зуби та поверхню брекетів після кожного вживання їжі. Використовуйте для цього флос, ополіскувач і йоршики. Ретельно дотримуючись правил гігієни, ви зможете підтримувати зуби здоровими протягом всього періоду лікування за допомогою брекет-системи.

Нагадаємо, український лікар-стоматолог, професор Ярослав Заблоцький розповів про правила чищення зубів, які повинен знати кожен.

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