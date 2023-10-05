Що приготувати з гарбуза, солоні, солодкі страви: щоб було смачно та швидко

Настала осінь, а з нею новий врожай гарбузів. Господині - прихильники здорового харчування і не лише, а також любителі смаколиків і солоденького, в пошуках рецептів страв, які можна приготувати з гарбуза. А таких страв дуже багато - солоденьких, солоних, приготованих на сковорідці, в духовці, в каструлі. Це можуть бути супи, каші, гарніри, салати, запіканки, мармелад, різноманітні десерти та навіть напої.

Якщо ви не любите гарбуза, скоріш за все тому, що ви не знайшли свою улюблену страву. Більше вигадувати не потрібно, пропонуємо рецепти найрізноманітніших страв з гарбуза

Що приготувати з гарбуза

Рецепт гарбузового крем-супу в каструлі

Інгредієнти:

Вода 350 мл.

Гарбуз 700 г,

Картопля 3 шт.

Морква - 2 шт.

Цибуля ріпчаста 1 шт.

Часник 1-2 зубчики.

Олія оливкова або соняшникова 3 ст.л,

Сіль на свій смак.

Приготування:

Чистимо картоплю, нарізаємо маленькими кубиками картоплю і відправляємо в каструлю з киплячою водою.

Гарбуз, цибулю й моркву так само нарізаємо кубиками, дрібнимо часник.

Розігріваємо олію на сковорідці, кладемо підготовлені овочі, тушкуємо їх протягом 10 хвилин.

Додаємо овочі в каструлю до картоплі та варимо до м’якості.

Готові овочі трохи охолодити, посолити й збити блендером. Для смаку можна додати гарбузове насіння та сухарики.

На свій смак можна додати різні трави та вершки.

Запечений гарбуз з овочами та печерицями в духовці

Інгредієнти:

Цілий гарбуз середнього розміру.

Картопля 3-4 штуки.

Цибуля 1 шт.

Печериці 250 г

Сметана 100 г,

Сир для затирання.

Сіль і улюблені трави на свій смак

Приготування:

Дрібно порізати цибулю, обсмажити з грибами.

Порізати невеликими шматочками картоплю, зварити в невеликій кількості води. Воду злити, але не виливати.

У гарбуза зрізати верхівку, вийняти ложечкою частину м’якуша. Таким чином ми повинні отримати своєрідний горщик. Викласти в ньому шарами : картоплю, засмажені гриби та цибулю доти, поки не закінчиться начинка.

У воду, в якій варилася картопля, додаємо сметану і всі приправи, виливаємо у гарбузовий горщик, накриваємо різаною верхівкою та відправляємо у духовку.

Запікати на середньому вогні годину, півтори.

Приблизно за 10 хвилин до готовності дістаємо наш “горщик” й затираємо сиром.

Гарбузові деруни на сковорідці

Інгредієнти:

Гарбуз 200 г.

Борошно пшеничне 100 г.

Яйце 1 шт.

Цибуля одна невеличка.

Сіль, чорний мелений перець на свій смак.

Олія для смаження

Приготування:

Чистимо гарбуз й видаляємо насіння.

Гарбуз натерти на велику тертку.

Дрібненько ріжемо цибулю.

До натертого гарбуза додаємо яйце, порізану цибулю, приправи.

Викладаємо на розігріту з олією сковорідку суміш ложкою, смажимо деруни з кожного боку.

Гарбузова каша

Рецепт гарбузової каші як у бабусі в каструлі або в духовці

Інгредієнти:

Гарбуз 800 г.

Молоко 600 г.

Пропарений рис 200 г.

Вершкове масло 40 г.

Мед 1 ст. ложка.

Сіль, цукор, кориця на свій смак.

Приготування:

Чистимо гарбуз, нарізаємо кубиками й висипаємо до каструлі.

Промиваємо рис гарячою водою, висипаємо до каструлі.

Виливаємо молоко, так щоб воно на пів пальця покрило все те, що було в каструлі.

Ставимо на плиту, після того, як каша закипить, зменшуємо вогонь і варимо ще хвилин 20-25, поки не приготується рис.

Таку кашу можна приготувати і в духовці, якщо запекти її вона буде ще духмянішою.

Готову страву добре переминаємо, додаємо масло, цукор, мед й корицю.

Даємо настоятися 20 хвилин.

Десерт гарбуз із яблуками

Інгредієнти:

Яблука 400 г.

Гарбуз 400 г.

Цукор на смак.

Морозиво 400 г.

Приготування:

Яблука та гарбуз порізати шматочками, посипати цукром і поставити на 5 хвилин у духовку на повну потужність.

Вийняти та все перемішати.

У креманку викласти морозиво, а зверху – охолоджену гарбузово-яблучну масу.

За бажання можна полити медом або будь-яким варенням.

Гарбузовий чай

Інгредієнти:

Пюре гарбуза 60-70 г.

Свіжозварений чорний чай 2 чашки.

Гаряче молоко 1 чашка.

Кориця й цукор, мускатний горіх та гвоздика на свій смак

Приготування:

Запечений гарбуз збиваємо блендером до однорідного стану.

Додаємо в чашу блендера решту інгредієнтів і знову збиваємо.

Розливаємо в чашки, за бажанням можна додати цукру чи меду.

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