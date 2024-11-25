Що робити, якщо під час віджимання машинка сильно стрибає: чому так відбувається

Часто буває, що пральна машинка починає стрибати під час віджимання. Чому так відбувається і що робити?

Як правило, надмірна вібрація з'являється під час режиму віджимання. І це не дивно, адже в цей момент барабан розкручується до тисячі обертів на хвилину, а то й більше. Чи потрібно турбуватися, якщо машинка починає стрибати і трястися? Звичайно, що так. Через надмірні вібрації механізм може зламатися.

Чому пральна машинка під час віджимання сильно вібрує

Барабан є найбільшою деталлю пральної машини і, звичайно, найважливішою. Саме він є також головним джерелом вібрації. Наприклад, якщо під час віджимання на поверхні пральної машинки разом з нею вібрують дрібні речі — лякатися не потрібно, тому що це є нормою. Однак, зрушувати з місця техніка не повинна.

Існує допустима межа вібрації, але навіть в такому діапазоні вона може бути настільки сильною, що викликатиме певні проблеми. Звичайно, виробники передбачили, що пральна машина може вібрувати і трястися, тому вони додають до механізму спеціальні противаги. Однак, може трапитися таке, що вони зламалися і тоді техніка починає стрибати. Також надмірне трясіння може викликати пошкодження тахогенератора чи амортизатора, або стирання підшипника. Щоб це все полагодити, доведеться викликати професіонала.

Проте, ви можете й самостійно перевірити, що саме стало причиною вібрації. Можливо, ви зможете впоратися з проблемою без необхідності викликання фахівця.

Що потрібно зробити, щоб пральна машинка не стрибала під час віджимання

Насамперед, перевірте, чи ви не забули зняти транспортувальні болти. Їх прикріплюють, щоб техніка не рухалася під час транспортування. Після встановлення машинки в будинку їх потрібно обов'язково відкрутити. Якщо ви цього не зробите, то вони викличуть дисбаланс, який і призведе до появи додаткових вібрацій. Транспортувальні болти (4 або 6 штук) кріплять через задню стінку. Зазвичай в інструкції можна знайти місце, де саме. Але й так їх добре помітно — вони мають великі головки. Не забудьте поставити на їхнє місце гумові заглушки, які йдуть у комплекті з пральною машинкою.

Не забудьте, що машинку потрібно встановлювати строго горизонтально. Ви можете перевірити, чи вона стоїть правильно, за допомогою спеціального рівня. Відрегулюйте положення за допомогою обертання ніжок. Пам'ятайте, що часто підлога у ванній може бути не ідеально рівною, а тому різні ніжки можуть встановлюватися на різному рівні. Якщо рівня немає, встановлюйте машинку так, щоб вона не тремтіла і не хиталася.

Фахівці радять обов'язково встановлювати пральну машинку на спеціальний антивібраційний килимок. Також ви можете використовувати особливі підставки. Вони допомагають пом'якшити вібрацію пристрою, що подовжить термін його служби.

І наостанок не забувайте правильно завантажувати барабан. Речі повинні бути рівномірно розподілені по ньому. Якщо ви будете часто перевантажувати пральну машинку, то з часом це може спричинити ламання підшипника. Виробник вказує в інструкції допустиму вагу, але пам'ятайте, що ця цифра означає мокрі речі. А сухий одяг стає на 2/3 важчим після того, як зволожується. Недостатнє навантаження також може вплинути на вібрації. Фахівці радять використовувати мішки для прання лише по мірі необхідності, тому що вони не дають машинці рівномірно розподілити речі під час віджимання.

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