Що таке "чорний лід" на дорогах: водіїв попередили про небезпеку

Керування автомобілем взимку може стати справжнім випробуванням навіть для досвідчених водіїв. А новачки, які першу зиму кермують автівкою, можуть ще недооцінити небезпеку погоди, наприклад, "чорного льоду" на дорогах.

З настанням зими з'являється ймовірність утворення ожеледиці на дорогах, що може бути дуже небезпечним для всіх учасників руху. Але один із найпідступніших видів ожеледиці, через який часто трапляються ДТП – це чорний лід, майже непомітний на дорозі.

Про це пише The Sun.

Чорний лід – це дуже тонкий шар льоду, який утворюється на дорогах у теплі зими. При цьому дорожнє покриття має вигляд просто мокрого, що може ввести в оману водіїв і призвести до аварії.

Насправді такий лід не чорний, а прозорий. І насправді водій бачить колір дорожнього покриття, а тонка крижана кірка лише надає йому "мокрого ефекту". Такий лід утворюється, коли температура повітря коливається близько нуля, а температура дорожнього покриття тримається на 1-2 градуси нижче за нуль. В результаті волога з повітря – туман, дощ, мряка – конденсується на холодному асфальті і швидко замерзає дуже тонким, майже непомітним шаром.

Правила керування автомобілем на "чорному льоду"

"Якщо ви випадково виїхали на ожеледицю, важливо зберігати спокій. Зниження швидкості має вирішальне значення, проте не варто різко натискати на гальма, оскільки це може призвести до занесення автомобіля", – пише видання.

Якщо є можливість, то під час ожеледиці краще взагалі відмовитися від поїздки на автомобілі. Однак якщо їхати все ж необхідно, потрібно пам'ятати правила кермування на слизькій дорозі:

не крутити різко кермом;

розганятися і гальмувати якнайплавніше;

тримати збільшену дистанцію з іншими транспортними засобами;

рухатися з мінімальною швидкістю;

категорично не можна їздити на "нейтралці".

І одне з найважливіших правил для тих, хто все ж ризикує виїжджати на ожеледицю – шини вашого автомобіля повинні відповідати сезону і мати достатню висоту протектора, щоб машина мала краще зчеплення з дорогою і не ковзала.

Нагадаємо, в ПДР написано, що висота протектора автомобільних шин має бути не менше 1,6 мм, проте багато водіїв забувають про це правило. Водночас у Польщі до безпеки на дорогах ставляться дуже серйозно, тому безтурботність українських водіїв у чужій країні може коштувати їм кількадесят тисяч гривень.

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