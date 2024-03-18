Тримайтеся від таких подалі: ознаки, що чоловік буде поганим батьком

Діти - завжди виклик для чоловіка. Пройти "тест на батьківство" виходить далеко не в кожного. Сигналів про те, що чоловік поки не готовий стати батьком - чимало. Але буває і так, що "гірка правда" випливає уже після народження дитини.

Як зрозуміти, що чоловік не готовий до дітей і в майбутньому буде поганим батьком - у матеріалі ТСН.ua.

Ознаки поганого батька для дитини

Інфантильність у дорослому віці

Навряд чи чоловік, який поводить себе як дитина, по-справжньому готовий до них. Як наслідок - чоловік стає ще однією дитиною у сім'ї. Для таких людей необхідність у розвагах перевищує базові потреби.

Крім того, чоловік з поведінкою дитини може всіляко саботувати можливу конкуренцію з боку немовляти, вести себе агресивно в боротьбі за увагу. Якщо ви не готові грати в цю гру, краще в неї не вплутуватися і відразу відмовитися від шлюбу з таким чоловіком.

Утім, це не означає, що такий чоловік не може стати хорошим батьком у майбутньому. Не рідко зрілість приходить з часом.

У нього погані стосунки з батьками

Непропрацьовані дитячі образи та травми можуть свідчити про проблеми чоловіка у дорослому віці. Такі батьки можуть зганяти злість на своїх дітей, переймаючи батьківський досвід.

Діти, які у дитинстві були обділені батьківською турбою та любов'ю можуть не вміти заповнювати ці прогалини у вихованні власним дітей.

Проблеми з фінансами

Чоловік, який не має стабільного заробітку, навряд чи зможе стати хорошим заробітком. Адже догляд за дитиною вимагає також грошей. Тож якщо чоловік не може подбати сам про себе, навряд чи він зможе утримувати ще дітей.

Грубий у спілкуванні з іншими

Навіть якщо до вас чоловік проявляє найніжніші почуття, але з часом ви помічаєте, що у спілкуванні з іншими він різкий та грубий, на це варто звернути увагу. Адже під "приціл" такої людини часто можуть потрапляти саме діти.

"Хороший" чоловік для вас - це ще не означає хороший батько для дітей.

Як зрозуміти, що чоловік - поганий батько

Правду кажуть, що "всі проблеми з дитинства". Те, чи буде у дитини хороше майбутнє напряму залежить від виховання батьків. Діти можуть стати жертвами, як мами, так і тата.

Токсичність у стосунках з дітьми може проявлятися по-різному: зазвичай вона варіюється від надмірної опіки до постійного приниження.

Часто батьки у такому вихованні суперечать самі собі. Для прикладу, батько будує собі образ "грізного тирана", водночас при цьому вимагає, щоб його любили та обожнювали. Діти почуваються поряд таким батьком у небезпеці.

Важливо розуміти, що у таких випадках, дитина не в силі протистояти батькам і оцінити негативні наслідки їхніх дій. Дитяча психіка також бере до уваги токсичні відносини між батьками, які сприймаються дуже хворобливо.

Негативний досвід дитина перехопляє у доросле життя, де згодом зіштовхується з проблемами в якмх починає транслювати таку ж поведінку.

З якими чоловіками не варто заводити сім'ю

Травма минулих стосунків

Неприємний досвід у минулому буває необхідним, але якщо у такий спосіб чоловік намагається забути минулі проблеми, то ви станете лише рятівною "жилеткою" і коли прийде час "опинитеся за бортом". Чоловіки, які намагаються сховатися від проблем - не найкращий варіант у побудові стосунків.

Заміна ролей

Гіперопіка батьками сина у дитинстві може призвести до того, що у дорослому віці чоловік шукатиме не кохану жінку, а маму. Часто у таких чоловік проблеми з грошима або вони залежні від швидкого дофаміну.

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Боїться проявляти почуття

Чоловіки, які тримають вас на відстані витягнутої руки - теж сумнівний варіант. Часто у таких стосунках ініціативу проявляє саме дівчина. Але якщо одного дня припинити це робити, може виявитися, що "гра в одні ворота".

Незадоволеність у всьому

Якщо чоловіку сьогодні не подобається начальник, погода чи друзі, то не виняток, що завтра він шукатиме недоліки саме у вас. Ці чоловіки оточені негативом та живуть лише поганими спогадами.

Ознаки, що з чоловіком можна збудувати міцні стосунки

Попри негатив, залишається чимало чоловіків, які все ж готові до тривалих та міцних стосунків. Серед основних ознак:

Чоловік відмовляється "грати в ігри"

У нього немає "секретів"

Слова співбадають з вчинками

Сприймає вас як повноцінного партнера

Вміє проговорювати проблеми

Не перекладає відповідальність.

Чоловіки, які готові до дітей

За словами психологів, є пенні ознаки, які вказують на те, чи стане чоловік хорошим батьком. Важливо розпізнати їх на ранньому розвитку стосунків, що уникнути неприєних "сюрпризів" у майбутньому. Наводимо деякі з них:

Вміння справлятися з емоціями . Важливо не лише розуміти, але і вміти керувати ними. Адже часто батьки "зривають" злість саме на дітях.

. Важливо не лише розуміти, але і вміти керувати ними. Адже часто батьки "зривають" злість саме на дітях. Постійний розвиток. Ідеальних батьків не буває. Але вміння аналізувати власні помилки, виносити досвід з невтішних ситуацій - робити вас кращими батьками для свої дітей.

Ідеальних батьків не буває. Але вміння аналізувати власні помилки, виносити досвід з невтішних ситуацій - робити вас кращими батьками для свої дітей. Відповідальність . Не робити винними усіх крім себе та не впадати у стан жертви - здорова оцінка ситуації свідчитьпро емоційний інтелект у чоловіка.

. Не робити винними усіх крім себе та не впадати у стан жертви - здорова оцінка ситуації свідчитьпро емоційний інтелект у чоловіка. Послідовність. Слова чоловіка регулярно співпадають з вчинками. Це зміцнює довіру дітей до власних батьків та дає їм відчуття безпеки.

Раніше ми пояснювали, навіщо сучасній людині дитина.

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