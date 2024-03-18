Держитесь от них подальше: признаки, что мужчина будет плохим отцом

Дети – всегда вызов для мужчины. Пройти "тест на отцовство " выходит далеко не у каждого. Сигналов о том, что мужчина пока не готов стать отцом – немало. Но бывает и так, что "горькая правда" следует уже после рождения ребенка.

Как понять, что мужчина не готов к детям и в будущем будет плохим отцом – в материале ТСН.ua.

Признаки плохого отца для ребенка

Инфантильность во взрослом возрасте

Вряд ли мужчина, который ведет себя как ребенок, по-настоящему готов к ним. Как следствие – мужчина становится еще одним ребенком в семье. Для таких людей необходимость в развлечениях превышает основные потребности.

Кроме того, мужчина с поведением ребенка может всячески саботировать возможную конкуренцию со стороны младенца, вести себя агрессивно в борьбе за внимание. Если вы не готовы играть в эту игру, лучше в нее не ввязываться и сразу отказаться от брака с таким мужчиной.

Впрочем, это не значит, что такой мужчина не может стать хорошим отцом в будущем. Не редко зрелость приходит со временем.

У него плохие отношения с родителями

Непроработанные детские оскорбления и травмы могут свидетельствовать о проблемах мужчины во взрослом возрасте. Такие родители могут сгонять злобу на своих детей, перенимая родительский опыт.

Дети, которые в детстве были обделены родительской турбой и любовью, могут не уметь восполнять эти пробелы в воспитании собственных детей.

Проблемы с финансами

Человек, не имеющий стабильного заработка, вряд ли сможет стать хорошим заработком. Ведь уход за ребенком требует денег. Так что если мужчина не может позаботиться сам о себе, вряд ли он сможет содержать детей.

Грубый в общении с другими

Даже если к вам мужчина проявляет нежнейшие чувства, но со временем вы замечаете, что в общении с другими он резок и груб, на это стоит обратить внимание. Ведь под "прицел" такого человека часто могут попадать дети.

"Хороший" мужчина для вас – это еще не значит хороший отец для детей.

Как понять, что мужчина – плохой отец

Правду говорят, что "все проблемы с детства". То, будет ли у ребенка хорошее будущее напрямую, зависит от воспитания родителей. Дети могут стать жертвами как мамы, так и папы.

Токсичность в отношениях с детьми может проявляться по-разному: обычно она варьируется от чрезмерной опеки до постоянного унижения.

Часто родители в таком воспитании противоречат сами себе. Например, отец строит себе образ "грозного тирана", при этом требует, чтобы его любили и обожали. Дети чувствуют себя рядом с таким отцом в опасности.

Важно понимать, что в таких случаях ребенок не в силах противостоять родителям и оценить негативные последствия их действий. Детская психика также принимает во внимание токсические отношения между родителями, которые воспринимаются очень болезненно.

Негативный опыт ребенок перехватывает во взрослую жизнь, где впоследствии сталкивается с проблемами, в которых начинает транслировать такое же поведение.

С какими мужчинами не стоит заводить семью

Травма прошлых отношений

Неприятный опыт в прошлом бывает необходимым, но если таким образом мужчина пытается забыть прошлые проблемы, то вы станете только спасительной "жилеткой" и когда придет время "окажитесь за бортом". Мужчины, пытающиеся укрыться от проблем – не лучший вариант в построении отношений.

Замена ролей

Гиперопека родителями сына в детстве может привести к тому, что во взрослом возрасте мужчина будет искать не любимую женщину, а маму. Часто у таких мужчин проблемы с деньгами или они зависят от быстрого дофамина.

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Боится проявлять чувство

Мужчины, которые держат вас на расстоянии вытянутой руки – тоже сомнительный вариант. Часто в таких отношениях инициативу проявляет именно девушка. Но если однажды прекратить это делать, может оказаться, что "игра в одни ворота".

Неудовлетворенность во всем

Если мужчине сегодня не нравится начальник, погода или друзья, то не исключение, что завтра он будет искать недостатки именно у вас. Эти мужчины окружены негативом и живут только дурными воспоминаниями.

Признаки, что с мужчиной можно построить крепкие отношения

Несмотря на негатив, остается немало мужчин, которые все же готовы к длительным и крепким отношениям. Среди основных признаков:

Мужчина отказывается "играть в игры"

У него нет "секретов"

Слова совпадают с поступками

Воспринимает вас как полноценного партнера

Умеет проговаривать проблемы

Не перекладывает ответственность.

Мужчины, готовые к детям

По словам психологов, есть пенни признаки, указывающие на то, станет ли мужчина хорошим отцом. Важно распознать их на раннем развитии отношений, что избежать неприятельных "сюрпризов" в будущем. Приводим некоторые из них:

Умение справляться с эмоциями . Важно не только понимать, но и уметь управлять ими. Ведь часто родители "срывают" злобу именно на детях.

. Важно не только понимать, но и уметь управлять ими. Ведь часто родители "срывают" злобу именно на детях. Постоянное развитие. Идеальных родителей не бывает. Но умение анализировать собственные ошибки, выносить опыт из нелестных ситуаций – делать вас лучшими родителями для своих детей.

Идеальных родителей не бывает. Но умение анализировать собственные ошибки, выносить опыт из нелестных ситуаций – делать вас лучшими родителями для своих детей. Ответственность . Не делать виновными всех кроме себя и не впадать в состояние жертвы – здоровая оценка ситуации свидетельствует об эмоциональном интеллекте у мужчины.

. Не делать виновными всех кроме себя и не впадать в состояние жертвы – здоровая оценка ситуации свидетельствует об эмоциональном интеллекте у мужчины. Последовательность. Слова мужчины регулярно совпадают с поступками. Это укрепляет доверие детей к своим родителям и дает им чувство безопасности.

Раньше мы объясняли, зачем современному человеку ребенок.

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