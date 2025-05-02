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Ціна вражає: у Дніпрі майже дарма віддають квартиру, однак є нюанс
Квартира немаленька — 42 квадратних метри, однак у Мережі її називають «трансформером».
У Дніпрі майже дарма продають двокімнатну квартиру-трансформер за 13,5 тисяч доларів. Для порівняння, середня ціна на двокімнатні квартири у травні 2025 року складає 45 тисяч доларів.
Оголошення розміщено на популярному сайті з продажу нерухомості.
«Низ вулиці Авійційної, Олекси Повстенка (Дунаєвського). 7-10 хв до зупинки. Спільний тільки коридор з сусідами. Лічильники окремі. Опалення — газова форсунка», — пише власник квартири.
ЇЇ загальна площа — 42,5 квадратних метрів. Однак є нюанс — ванна розміщена на кухні.
«Маскується під кухонну стільницю», — пояснює продавець.
Туалет окремий, в спільному коридорі. В одній кімнаті встановлені металопластикові вікна. Меблі та техніка залишаються новому власнику.
Втім вони старі, а сама квартира потребує ремонту.
Раніше ми писали про те, що шокована власниця показала фото будинку після «пекельних орендарів». Вони перетворили його на смітник із щурами.