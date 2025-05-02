Ціна вражає: у Дніпрі майже дарма віддають квартиру, однак є нюанс

Квартира, ілюстративне фото / © ТСН.ua

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У Дніпрі майже дарма продають двокімнатну квартиру-трансформер за 13,5 тисяч доларів. Для порівняння, середня ціна на двокімнатні квартири у травні 2025 року складає 45 тисяч доларів.

Оголошення розміщено на популярному сайті з продажу нерухомості.

«Низ вулиці Авійційної, Олекси Повстенка (Дунаєвського). 7-10 хв до зупинки. Спільний тільки коридор з сусідами. Лічильники окремі. Опалення — газова форсунка», — пише власник квартири.

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Квартира виставлена на продаж

ЇЇ загальна площа — 42,5 квадратних метрів. Однак є нюанс — ванна розміщена на кухні.

«Маскується під кухонну стільницю», — пояснює продавець.

Ванна розміщена на кухні

Туалет окремий, в спільному коридорі. В одній кімнаті встановлені металопластикові вікна. Меблі та техніка залишаються новому власнику.

Втім вони старі, а сама квартира потребує ремонту.

Меблі і техніка залишаються

Квартира потребує ремонту

Раніше ми писали про те, що шокована власниця показала фото будинку після «пекельних орендарів». Вони перетворили його на смітник із щурами.