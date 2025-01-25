Як мати стрункіший вигляд: ці сім правил підходять абсолютно всім і дійсно працюють

Стилістка поділилася професійними порадами, як зробити свій вигляд візуально більш струнким і високим, використовуючи приклад популярної американської акторки та співачки. У матеріалі також є ілюстрації для наочності.

В Україні набирають популярності блоги, які не лише розповідають про моду, а й дають поради, як вписати головні тренди в повсякденний гардероб. Деякі фахівці навіть діляться професійними секретами. Наприклад, відома стилістка з Львова Олена Шевченко детально пояснила, як за допомогою одягу створити ефект більшого зросту та стрункішої фігури. В якості прикладу вона навела популярну американську актрису та співачку Сабріну Карпентер, яка має зріст всього 152 см.

Чому, маючи таку компактну фігуру, знаменитість завжди має вищий вигляд на червоних доріжках та в повсякденному житті? Все залежить від правильного вибору одягу!

Ці поради будуть корисні й для жінок з пишними формами. За словами стилістки, Сабріна – справжня майстриня візуальних ілюзій і вміло трансформує свою прямокутну фігуру в силует "пісочного годинника".

Ось 7 головних стилістичних хитрощів, які використовує американка:

Щоб візуально подовжити ноги, Карпентер вибирає одяг із завищеною талією, що ефективно витягує силует. Вона часто носить монохромні образи, які створюють єдиний кольоровий акцент. Як стати візуально стрункішою / Фото: Instagram Щоб досягти ідеальних пропорцій, актриса завжди акцентує увагу на талії за допомогою ременів і додає об’єм у плечах. Це допомагає зробити верхню частину тіла ширшою, а талію — чіткіше вираженою. Як стати візуально стрункішою / Фото: Instagram Для того щоб виглядати вищою, американська зірка часто обирає сукні та спідниці А-силуету. Вона також часто носить верхній одяг із V-подібним вирізом, що візуально подовжує шию. Як стати візуально стрункішою / Фото: Instagram Ще один її секрет — це подовжені кардигани та піджаки, які додають елегантності та стилю.

Важливу роль у цьому відіграють високі підбори та вертикальні лінії, які допомагають створити витягнутий силует.

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