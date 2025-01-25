Стало відомо, що чекає на студентів із вересня 2025 року

В Україні у вересні запровадять обов’язкову базову військову підготовку (БЗВП) для студентів як частину реформи військової освіти, затвердженої законом, підписаним Президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Основна інформація про БЗВП для студентів

У вересні 2025 року в Україні стартує обов’язкова базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів закладів вищої освіти. Ця програма є частиною реформування системи військової підготовки та інтегрується в освітній процес. Її мета – формування базових військових навичок у молоді, підвищення рівня національної безпеки та готовності до захисту держави.

Що включає програма

Програма складається з двох компонентів:

Теоретичний курс (90 годин): проводиться у закладах освіти в межах навчального процесу.

Практичний курс (210 годин): реалізується в навчальних центрах Збройних сил України.

Навчання охоплює тактику, домедичну допомогу, основи військової дисципліни, психологічну підготовку, міжнародне гуманітарне право, а також навички поводження зі стрілецькою зброєю. Основний акцент робиться на практиці, зокрема тренування зі зброєю, орієнтуванні на місцевості та забезпеченні безпеки в бойових умовах.

Коли проводитиметься підготовка

Студенти бакалаврату з повною загальною середньою освітою проходитимуть БЗВП на другому році навчання.

Студенти інших освітніх рівнів – на першому році.

Хто повинен проходити

Теоретичну частину – усі студенти.

Практичну частину – чоловіки, придатні за станом здоров’я.

Жінки можуть брати участь у практичних заняттях добровільно за умови, що вони стануть на військовий облік.

Відмова чоловіків від проходження практичної частини може стати підставою для відрахування із закладу освіти.

Після завершення програми студенти отримують

Сертифікат і військову спеціальність. Звільнення від обов’язкової строкової служби. Можливість працевлаштування на державній службі, в органах місцевого самоврядування та прокуратурі.

Як організоване навчання

Теоретичні заняття будуть інтегровані як окрема дисципліна.

Практика проводитиметься під час канікул, що дозволяє уникнути конфлікту з основним навчанням.

Хто проводитиме підготовку

Викладачами будуть досвідчені ветерани та військовослужбовці, які відповідають вимогам щодо освіти, фізичної підготовки та знання української мови.

Навчання передбачає використання стандартного озброєння ЗСУ: автоматів, кулеметів, гранатометів. У деяких випадках студенти працюватимуть із військовою технікою.

Перед початком практичної частини учасники проходять медичний огляд. Непридатні за станом здоров’я звільняються від практики.

Заступник міністра оборони України Сергій Мельник повідомив, що у разі неуспішного складання іспиту або відмови від складання присяги студент не зможе продовжувати навчання.

Нагадаємо, на думку підполковника ЗСУ, заступника командира 3 ОШБр Максима Жоріна, в Україні слід на державному рівні запровадити базову загальновійськову підготовку, яка буде обов’язковою для всіх громадян. Він зауважив, що щоразу після таких курсів знаходяться ті, хто потім добровільно йде служити до війська.

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