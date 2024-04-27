Як прикрасити вербу на Вербну неділю: цікаві ідеї та варіанти декору

Вже в цю неділю християни східного обряду будуть святкувати Вербну неділю. Під час служби традиційно освячують гілочки верби.

Звичайно, можна придбати букетик верби, але якщо ви хочете мати особливий декор і любите займатися творчістю, пропонуємо кілька цікавих ідей на замітку.

Як і в більшості подібних справ, тут не існує точних правил. Ви можете сміливо експериментувати з усім, що знайдете під рукою. Традиційно, гілочки верби оформлюють самшитом (миртом), кольоровими стрічками:

Як прикрасити вербу на Вербну неділю / Фото: pinterest.com

Як прикрасити вербу на Вербну неділю / Фото: pinterest.com

Можете навіть використовувати живі квіти, але тут варто зазначити, що вони дуже швидко зів'януть. Тому зазвичай використовують або штучні квіти, або сухоцвіт:

Як прикрасити вербу на Вербну неділю / Фото: pinterest.com

Як прикрасити вербу на Вербну неділю / Фото: pinterest.com

Як прикрасити вербу на Вербну неділю / Фото: pinterest.com

Звичайно, дуже органічний вигляд будуть мати різноманітні фігурки, які пов'язані з Великоднем. Наприклад, кролики, яєчка:

Як прикрасити вербу на Вербну неділю / Фото: pinterest.com

Як прикрасити вербу на Вербну неділю / Фото: pinterest.com

Навіть лаконічний букет з верби буде мати цікавий вигляд, якщо загорнути його у крафтовий папір:

Як прикрасити вербу на Вербну неділю / Фото: pinterest.com

Як прикрасити вербу на Вербну неділю / Фото: pinterest.com

Ну і, звичайно, патріотичні букети з верби особливо радують око. Можна перев'язати вербу стрічками блакитного та жовтого кольорів, чи придбати пофарбовану у ці відтінки рослину:

Як прикрасити вербу на Вербну неділю / Фото: pinterest.com

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