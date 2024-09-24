Як впливає число вашого дня народження на долю: що означає

Нумероло́гія — це сукупність вірувань та практик, які приписують числам певні магічні властивості. Нумерологічні школи та системи були ще в Стародавньому Китаї, Греції, Єгипті, Японії. Вважалося, що дата народження людини – число, місяць і рік, впливає на її характер і вчинки, особисті якості та повороти долі.

Ведична нумерологія відрізняється від західної тим, що тісно пов'язує числа з планетами, нумерологія тут невіддільна від астрології. Кожне число від 1 до 9 володіє власною вібрацією, яких не можна уникнути, незалежно від того, чи відчуваємо ми їх, які й визначають долю.

В індійській нумерології дев'ять чисел відповідають дев'яти планетам в астрології:

1 - Сонце

2 - Місяць

3 - Юпітер

4 - Раху

5 - Меркурій

6 - Венера

7 - Кету

8 - Сатурн

9 - Марс

Раху і Кету — це місячні вузли. Раху — висхідний місячний вузол, Кету — спадний місячний вузол. Вони є точками перетину орбіт Сонця і Місяця. Числа, в індійській нумерології пов'язані з впливом планет і лише в такому поєднанні впливають на поведінку людини та її долю.

Як впливає числа вашого дня народження на вашу долю

Люди, народжені 1, 10, 19 і 28 числа кожного місяця (ці всі числа в сумі утворюють одиницю) знаходяться під впливом Сонця.

Вони практичні, цілеспрямовані, у них плани на майбутнє і на життя в цілому. Володіють сильною харизмою, такі люди створені для успіху, завжди думають про щось нове і відчувають, що прийшли в цей світ для великої місії.

Вони не можуть працювати комусь підпорядковуючись. Люблять перебувати в центрі уваги.

У таких людей хороші організаторські здібності, з них виходять хороші оратори, управлінці, керівники. У них є здорові амбіції, вони вміють захищатися. Але при цьому вони дуже сентиментальні, хоча за лідерською природою це не завжди помітно.

Їм необхідно схвалення і підтвердження того, що вони знаходяться на правильному шляху. Такі люди користуються успіхом у протилежної статі.

Важливо відзначити, що Сонце відповідає за свого батька, тому цим людям більше, ніж іншим, важливо мати добрі стосунки з батьком, інакше у них будуть проблеми з хребтом, зором і серцем.

Люди, народжені 2, 11, 20 і 29 числа (утворюють двійку) – під управлінням Місяця

За своєю природою вони миротворці. Такі люди м'які, довірливі, сумнівні, чутливі, володіють великим творчим потенціалом. За своєю природою вони ніжні, емоційні, романтичні. Хороші співрозмовники, завжди вислухають, допоможуть порадою.

У них є вроджена схильність до психології, вони добре відчувають настрій інших людей. Вміють гармонійно вбудовуватися в поточну ситуацію в колективі або з конкретною людиною.

Але, на жаль, без сторонньої допомоги їм реалізуватися складно, їм бракує лідерських якостей, щоб самостійно та швидко прийняти якесь рішення. Психоемоційний стан цих людей безпосередньо пов'язаний з фізичним, тому їм рекомендуються заняття спортом.

Для людей, які знаходяться під управлінням Місяця, важливі відносини з мамою.

Люди, народжені 3, 12, 21 та 30 числа перебувають під управлінням Юпітера.

Ці люди – найкращі педагоги, вони володіють величезними інтелектуальними здібностями, складом розуму як у вченого, розбираються у багатьох речах. Мають схильність до різних наук, і все життя когось вчать.

Вимогливі не тільки до оточуючих, але і до себе. Люблять дисципліну і порядок. Це відкриті, щедрі та духовні люди. Їм, як і сонячним, важко працювати в підпорядкуванні.

Люди, народжені 4, 13, 22 і 31 числа – під управлінням Раху

У таких людей чудова інтуїція, вони завжди знають, що і кому говорити. Якщо вони не прислухаються до інтуїції, то все легке для них стає важким.

Для таких людей важливе матеріальне середовище.Вони здатні швидко досягнути матеріальних цілей.

Такі люди прийшли сюди, щоб прокладати свій шлях, ламати стереотипи та будувати нове. Вони не шукають легких шляхів і звикли боротися, тому часто не схильні прислухатися до порад, а роблять все по-своєму.

В душі вони дуже вразливі, сентиментальні й чутливі, мають значний творчий потенціал.

Люди, народжені 5, 14 і 23 числа знаходяться під управлінням Меркурія

Вони відчувають задоволення від руху, їм подобається, коли багато справ, завдань, планів. Це дуже активні, рухливі по життю люди, цікаві, різноманітні, багатогранні, легко навчаються, мають великий потенціал до підприємницької діяльності, добре розуміють психологію спілкування з різними людьми, дипломатичні, готові йти на компроміс.

Ці люди не присвячують якійсь одній справі все своє життя. Їм складно усидіти на одному місці і довго виконувати одні й ті ж дії – у них є яскрава потреба в зміні обставин. У них багато друзів і корисних знайомств, зв'язків.

Це люди створені для підприємницької діяльності, вони ідеальні продавці, можуть продати все що завгодно (адже Меркурія неспроста називають богом торгівлі). У них гарне почуття гумору. Але їх життя схоже на американські гірки. Вони можуть бути як кілька разів багатими, так і розорені до нуля. Людям, народженим під Меркурієм, дуже важливо стежити за тим, що і кому вони кажуть.

Люди, народжені 6, 15 і 24 числа – під управлінням Венери.

Ці люди сприймають світ за допомогою почуттів. У них особлива м'яка енергетика, вони привабливі в спілкуванні, це естети, які обожнюють красу, затишок, комфорт. Вони творчі та талановиті. Люблять прикрашати. Одягаються красиво і зі смаком.

Привабливі. Націлені на матеріальний добробут, також на сім'ю, відносини, у них багато друзів. Їм дуже важливо бути потрібними. У них сильна інтуїція, миттєво відчувають нещирість та лицемірство.

Люди, народжені 7, 16 і 25 числа – під управлінням Кету

Ці люди все життя прагнуть до незалежності, напевно через те, що у них неординарне мислення та ідеї, дуже вдумливі. Їм марно щось доводити та пояснювати, вони все одно зроблять по-своєму. Полюбляють усамітнення і подорожі, небайдуже ставляться до природи.

Здатні сприймати духовну сторону життя. Вони мрійники, мають багату уяву і деяку відстороненість. Незалежні, волелюбні, схильні до самотності, трохи розсіяні. Вдало займаються духовними практиками, йогою.

Люди, народжені 8, 17 і 26 числа – під управлінням Сатурну

З таких людей виходять дуже гарні керівники і бізнесмени, можуть легко управляти великими підприємствами. Після 35 років рекомендується бути більш поблажливим до своїх близьких.

В душі революціонери, часто стикаються з нерозумінням оточуючих. Компенсацією їх революційного складу розуму є їх добре серце, тому вони схильні до благодійності. Хоча самим просити допомоги у інших їм буває непросто, і найчастіше вони все роблять самостійно. Вже з дитинства їм властива серйозність, згодом це якість переростає у відповідальність. Це цілеспрямовані та рішучі люди. Якщо вони не піддаються ліні, досягають високої соціальної реалізації й матеріального успіху.

Люди, народжені 9, 18 і 27 числа (разом будь-яке з цих чисел дорівнює 9) – під управлінням Марса

У цих людей дуже сильний внутрішній стрижень, вони природжені керівники і ніколи не дадуть себе в образу, у них міцна психіка і розум, люблять змагатися, сперечатися і відстоювати свій погляд. Часто займаються спортом.

Це лідери та переможці, можуть бути запальними і агресивними. Володіють вродженим почуттям справедливості. Здатні захищати інших і прийшли в це життя для перемог та успіху. Допомагають усім, хто цього потребує. Здатні домогтися результатів, навіть якщо їм буде протистояти весь світ. Це люди, які люблять труднощі. Вони сповнені ентузіазму, натхнення та завжди поспішають досягти наміченої мети. Вони не терплять втручання у свою роботу і ненавидять критику.

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