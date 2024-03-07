Які рослини не можна підживлювати попелом: вони просто загинуть

Для того, щоб отримати багатий урожай, звісно, треба підживлювати рослини, щоб вони добре росли. Багато досвідчених городників надають перевагу органічним добривам, які не мають жодних хімічних складників. До таких належить і деревний попіл. Але не всім рослинам буде на користь таке підживлення. Розповідаємо, які овочеві рослини і квіти не можна підгодовувати попелом.

Які рослини не можна підживлювати деревним попелом

Деревний попіл – одне з найкорисніших універсальних добрив. Він містить калій і фосфор, які необхідні для зростання й укорінення рослин. Попіл запобігає окисленню ґрунту, покращуючи його структуру, захищає культури від хвороб і відлякує шкідників. Але є рослини, які не можна ним удобрювати, бо вони люблять кислий ґрунт.

Городні культури. Деревним попелом не можна підживлювати кавуни, редис і щавель, бо для них кислий ґрунт найкращий.

Деревним попелом не можна підживлювати кавуни, редис і щавель, бо для них кислий ґрунт найкращий. Квіти. Рододендрон, гортензія, садова азалія, верес, папороть і конвалія. Ці квіти належать до групи рослин–ацидофілів, які найкраще ростуть у кислих ґрунтах. А деревний попіл розкислює його, тому цим рослинам він лише зашкодить.

Читайте також:

Посадіть ці рослини поруч з цибулею – і ви зберете втричі більший урожай

Знайдеться вдома у кожного: як зробити ефективне добриво для саду та городу своїми руками

Цей сорт картоплі найкращий для пюре: ароматна, розсипчаста й добре розварюється