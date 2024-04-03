Якщо дитина не хоче розмовляти: що робити

Перше слово дитини – це хвилююча мить, на яку чекають напевно всі батьки.
Що робити, якщо ваше маля мовчить, коли його однолітки вже говорять не лише окремі слова, а й цілі фрази. Тут лікарі рекомендують набратися терпіння і не панікувати. Оскільки кожна дитина починає говорити у свій час. Розповідаємо, як заохотити свого малюка швидше заговорити.
Як розвивається процес мовлення у дітей до трьох років
У період росту й розвитку дітки повинні вже демонструвати прогрес у розумінні того, що їм говорять, і в здатності висловити свої потреби та думки.
- Від 0 до 3 місяців. Малюки повинні навчитися розрізняти голоси знайомих людей, реагувати на гучні звуки. В цей період мовою дитини є плач та воркування, по мірі росту малюка збільшується кількість звуків, які він може видавати.
- 3-12 місяців. Діти цього віку повинні розпізнавати найпростіші слова, добре реагувати на своє ім’я, дивитися у тому напрямку, куди батьки показують руками, сприймати короткі розповіді. У цей період діти вже проговорюють повторювані склади – "баба" або "мама", використовують жести для висловлення своїх бажань, вже мають кілька слів у своєму мовному арсеналі.
- Від 12 до 24 місяців. Малята показують на частини свого тіла, коли у них про це питають, відповідають на прості запитання, впізнають знайомі предмети на фото та малюнках.
- Від 18 місяців до 3 років діти починають активно сипати словами, до двох років уже мають в лексиконі до 50 слів. Починають активно користуватися фразами із 2-3 слів.
Що робити, якщо дитина не говорить
На розвиток мовлення дитини може впливати багато факторів, це зовсім не значить, що з малюком щось не так. Але для того, щоб розібратися в ситуації, варто вчасно консультуватися з педіатром і логопедом. Самі батьки можуть допомогти своєму малюкові швидше заговорити, лише варто дотримуватися кількох порад.
- Дивіться на свою дитину, коли говорите. Діти швидко навчаються за допомогою наслідування, їм треба бачити, як ви вимовляєте звуки.
- Відповідайте дитині. Реагуйте на звуки та жести свого малюка, відповідаючи на прохання. Чи просто говоріть з дитиною.
- Скористайтеся звичними життєвими моментами. Говоріть з малюком під час купання, заміни підгузків, прогулянок чи годування.
- Заохочуйте дитину вимовляти назву того, що вона просить. Навіть якщо це буде лише перша літера.
- Працюйте зі словами, які вимовляє малюк. Коли дитина починає вимовляти перші слова, давайте зрозуміти, що ви почули і намагайтеся складати прості фрази.
- Частіше читайте дитині. Це найкращий спосіб заохотити дитину до спілкування та промовляння слів.
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