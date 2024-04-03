Якщо дитина не хоче розмовляти: що робити

Що робити, якщо ваше маля мовчить, коли його однолітки вже говорять не лише окремі слова, а й цілі фрази. Тут лікарі рекомендують набратися терпіння і не панікувати. Оскільки кожна дитина починає говорити у свій час. Розповідаємо, як заохотити свого малюка швидше заговорити.

Як розвивається процес мовлення у дітей до трьох років

У період росту й розвитку дітки повинні вже демонструвати прогрес у розумінні того, що їм говорять, і в здатності висловити свої потреби та думки.

Від 0 до 3 місяців. Малюки повинні навчитися розрізняти голоси знайомих людей, реагувати на гучні звуки. В цей період мовою дитини є плач та воркування, по мірі росту малюка збільшується кількість звуків, які він може видавати.

Малюки повинні навчитися розрізняти голоси знайомих людей, реагувати на гучні звуки. В цей період мовою дитини є плач та воркування, по мірі росту малюка збільшується кількість звуків, які він може видавати. 3-12 місяців. Діти цього віку повинні розпізнавати найпростіші слова, добре реагувати на своє ім’я, дивитися у тому напрямку, куди батьки показують руками, сприймати короткі розповіді. У цей період діти вже проговорюють повторювані склади – "баба" або "мама", використовують жести для висловлення своїх бажань, вже мають кілька слів у своєму мовному арсеналі.

Діти цього віку повинні розпізнавати найпростіші слова, добре реагувати на своє ім’я, дивитися у тому напрямку, куди батьки показують руками, сприймати короткі розповіді. У цей період діти вже проговорюють повторювані склади – "баба" або "мама", використовують жести для висловлення своїх бажань, вже мають кілька слів у своєму мовному арсеналі. Від 12 до 24 місяців. Малята показують на частини свого тіла, коли у них про це питають, відповідають на прості запитання, впізнають знайомі предмети на фото та малюнках.

Малята показують на частини свого тіла, коли у них про це питають, відповідають на прості запитання, впізнають знайомі предмети на фото та малюнках. Від 18 місяців до 3 років діти починають активно сипати словами, до двох років уже мають в лексиконі до 50 слів. Починають активно користуватися фразами із 2-3 слів.

Що робити, якщо дитина не говорить

На розвиток мовлення дитини може впливати багато факторів, це зовсім не значить, що з малюком щось не так. Але для того, щоб розібратися в ситуації, варто вчасно консультуватися з педіатром і логопедом. Самі батьки можуть допомогти своєму малюкові швидше заговорити, лише варто дотримуватися кількох порад.

Дивіться на свою дитину, коли говорите. Діти швидко навчаються за допомогою наслідування, їм треба бачити, як ви вимовляєте звуки.

Діти швидко навчаються за допомогою наслідування, їм треба бачити, як ви вимовляєте звуки. Відповідайте дитині. Реагуйте на звуки та жести свого малюка, відповідаючи на прохання. Чи просто говоріть з дитиною.

Реагуйте на звуки та жести свого малюка, відповідаючи на прохання. Чи просто говоріть з дитиною. Скористайтеся звичними життєвими моментами. Говоріть з малюком під час купання, заміни підгузків, прогулянок чи годування.

Говоріть з малюком під час купання, заміни підгузків, прогулянок чи годування. Заохочуйте дитину вимовляти назву того, що вона просить. Навіть якщо це буде лише перша літера.

Навіть якщо це буде лише перша літера. Працюйте зі словами, які вимовляє малюк. Коли дитина починає вимовляти перші слова, давайте зрозуміти, що ви почули і намагайтеся складати прості фрази.

Коли дитина починає вимовляти перші слова, давайте зрозуміти, що ви почули і намагайтеся складати прості фрази. Частіше читайте дитині. Це найкращий спосіб заохотити дитину до спілкування та промовляння слів.

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