Если ребенок не хочет говорить: что делать

Первое слово ребенка – это волнующее мгновение, которого ждут наверняка все родители.
Что делать, если ваш малыш молчит, когда его сверстники уже говорят не только отдельные слова, но и целые фразы. Здесь врачи рекомендуют набраться терпения и не паниковать. Поскольку каждый ребенок начинает говорить в свое время. Рассказываем, как поощрить своего малыша побыстрее заговорить.
Как развивается процесс речи у детей до трех лет
В период роста и развития детки должны уже демонстрировать прогресс в понимании того, что им говорят, и в способности выразить свои потребности и мысли.
- От 0 до 3 месяцев. Малыши должны научиться различать голоса знакомых людей, реагировать на громкие звуки. В этот период языком ребенка является плач и ворковаание, по мере роста малыша увеличивается количество звуков, которые он может издавать.
- 3-12 месяцев. Дети этого возраста должны распознавать самые простые слова, хорошо реагировать на свое имя, смотреть в том направлении, куда родители показывают руками, воспринимать краткие рассказы. В этот период дети уже проговаривают повторяющиеся слоги – "баба" или "мама", используют жесты для выражения своих желаний, уже имеют несколько слов в своем языковом арсенале.
- От 12 до 24 месяцев. Малыши показывают на части своего тела, когда у них спрашивают об этом, отвечают на простые вопросы, узнают знакомые предметы на фото и рисунках.
- С 18 месяцев до 3 лет дети начинают активно сыпать словами, к двум годам уже имеют в лексиконе до 50 слов. Начинают активно пользоваться фразами из 2-3 слов.
Что делать, если ребенок не говорит
На развитие речи ребенка может влиять много факторов, это совсем не значит, что с малышом что-то не так. Но для того чтобы разобраться в ситуации, стоит вовремя консультироваться с педиатром и логопедом. Сами родители могут помочь своему малышу побыстрее заговорить, только стоит следовать нескольким советам.
- Смотрите на своего ребенка когда говорите. Дети быстро учатся посредством подражания, им нужно видеть, как вы произносите звуки.
- Отвечайте ребенку. Реагируйте на звуки и жесты малыша, отвечая на просьбу. Или просто говорите с ребенком.
- Воспользуйтесь обычными жизненными моментами. Говорите с малышом во время купания, замены подгузников, прогулок или кормления.
- Поощряйте ребенка произносить название того, что он просит. Даже если это будет только первая буква.
- Работайте со словами, произносимыми малышом. Когда ребенок начинает произносить первые слова, давайте понять, что вы услышали и старайтесь составлять простые фразы.
- Чаще читайте ребенку. Это лучший способ привлечь ребенка к общению и произношению слов.
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