Если ребенок не хочет говорить: что делать

Что делать, если ваш малыш молчит, когда его сверстники уже говорят не только отдельные слова, но и целые фразы. Здесь врачи рекомендуют набраться терпения и не паниковать. Поскольку каждый ребенок начинает говорить в свое время. Рассказываем, как поощрить своего малыша побыстрее заговорить.

Как развивается процесс речи у детей до трех лет

В период роста и развития детки должны уже демонстрировать прогресс в понимании того, что им говорят, и в способности выразить свои потребности и мысли.

От 0 до 3 месяцев. Малыши должны научиться различать голоса знакомых людей, реагировать на громкие звуки. В этот период языком ребенка является плач и ворковаание, по мере роста малыша увеличивается количество звуков, которые он может издавать.

Малыши должны научиться различать голоса знакомых людей, реагировать на громкие звуки. В этот период языком ребенка является плач и ворковаание, по мере роста малыша увеличивается количество звуков, которые он может издавать. 3-12 месяцев. Дети этого возраста должны распознавать самые простые слова, хорошо реагировать на свое имя, смотреть в том направлении, куда родители показывают руками, воспринимать краткие рассказы. В этот период дети уже проговаривают повторяющиеся слоги – "баба" или "мама", используют жесты для выражения своих желаний, уже имеют несколько слов в своем языковом арсенале.

Дети этого возраста должны распознавать самые простые слова, хорошо реагировать на свое имя, смотреть в том направлении, куда родители показывают руками, воспринимать краткие рассказы. В этот период дети уже проговаривают повторяющиеся слоги – "баба" или "мама", используют жесты для выражения своих желаний, уже имеют несколько слов в своем языковом арсенале. От 12 до 24 месяцев. Малыши показывают на части своего тела, когда у них спрашивают об этом, отвечают на простые вопросы, узнают знакомые предметы на фото и рисунках.

Малыши показывают на части своего тела, когда у них спрашивают об этом, отвечают на простые вопросы, узнают знакомые предметы на фото и рисунках. С 18 месяцев до 3 лет дети начинают активно сыпать словами, к двум годам уже имеют в лексиконе до 50 слов. Начинают активно пользоваться фразами из 2-3 слов.

Что делать, если ребенок не говорит

На развитие речи ребенка может влиять много факторов, это совсем не значит, что с малышом что-то не так. Но для того чтобы разобраться в ситуации, стоит вовремя консультироваться с педиатром и логопедом. Сами родители могут помочь своему малышу побыстрее заговорить, только стоит следовать нескольким советам.

Смотрите на своего ребенка когда говорите. Дети быстро учатся посредством подражания, им нужно видеть, как вы произносите звуки.

Дети быстро учатся посредством подражания, им нужно видеть, как вы произносите звуки. Отвечайте ребенку. Реагируйте на звуки и жесты малыша, отвечая на просьбу. Или просто говорите с ребенком.

Реагируйте на звуки и жесты малыша, отвечая на просьбу. Или просто говорите с ребенком. Воспользуйтесь обычными жизненными моментами. Говорите с малышом во время купания, замены подгузников, прогулок или кормления.

Говорите с малышом во время купания, замены подгузников, прогулок или кормления. Поощряйте ребенка произносить название того, что он просит. Даже если это будет только первая буква.

Даже если это будет только первая буква. Работайте со словами, произносимыми малышом. Когда ребенок начинает произносить первые слова, давайте понять, что вы услышали и старайтесь составлять простые фразы.

Когда ребенок начинает произносить первые слова, давайте понять, что вы услышали и старайтесь составлять простые фразы. Чаще читайте ребенку. Это лучший способ привлечь ребенка к общению и произношению слов.

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