Зрізати чи залишати: що краще зробити з тюльпанами після цвітіння

Тюльпани потребують уваги не лише під час цвітіння, а й після нього / © Pixabay

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Після того, як тюльпани відцвітають, багато садівників обрізають їх квітконоси. Це робиться не тільки для естетики клумби, але й для того, щоб квітка не витрачала сили на розвиток висохлого бутона, а зосередила енергію на цибулині, що сприятиме її зростанню.

Квітконоси треба зрізати, коли пелюстки опали, а зелене листя залишити, воно ще продовжує живити цибулину. Листя має пожовтіти природним чином, що свідчить про завершення вегетації.

Зрізати квітконоси краще за допомогою гострого інструменту, наприклад, секатора або ножиць, які варто попередньо продезінфікувати.

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Також пам’ятайте — квітконоси можуть привертати увагу не тільки бджіл, але й шкідників. Зокрема, великий інтерес проявляють мурахи, які одразу ж збігаються до рослини, що сочиться солодким запахом і соком.

Раніше ми писали, чому тюльпани не цвітуть. Які можуть бути причини — читайте у новині.