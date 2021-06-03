Андрій Костін: Рада має покласти край впливу олігархічних груп

За його словами, найважливішим в президентському законопроєкті про деолігархізацію є можливість суспільства зрозуміти, хто дійсно є олігархом.

Верховна Рада 9-го скликання має припинити багаторічний тиск олігархів на суддів, правоохоронців, політиків і їхній вплив на всі сфери життя в країні.

Про це заявив голова Комітету ВРУ з питань правової політики Андрій Костін, поінформувала пресслужба партії "Слуга народу" у четвер, 3 червня.

"Олігархи – це не тільки про політичний вплив і тиск. Це також про монополізацію відповідних галузей, напрямків промисловості. Це про багаторічний підкуп політиків, депутатів різних рівнів, суддів, правоохоронців, інших державних службовців, щоб вони ухвалювали рішення не на користь народу України, а на користь певних олігархічних груп. Я вважаю, що ця ВР має покласти цьому край", – наголосив голова комітету.

Найважливіше в президентському законопроєкті про деолігархізацію, каже Андрій Костін, є не лише визнання факту, що олігархи дійсно мають вплив протягом 30-ти років незалежності України. А й можливість суспільства зрозуміти, хто дійсно є олігархом і деструктивно впливає на суспільне, політичне та економічне життя в країні.

Для цього законопроєкт містить чіткі критерії для визначення особи олігархом: має активи значної вартості, монопольно контролює одну з галузей, має значний вплив на медіа та бере участь в політичному житті. Якщо три з чотирьох критеріїв наявні, то людина отримує статус олігарха.

Нагадаємо, 2 червня, президент подав до Ради як невідкладний законопроєкт про деолігархізацію. У документі вказано визначення, хто такі олігархи — це особи, які "мають значний вплив у господарському, політичному житті країни, а також контролюють основні сегменти медійного простору". В ОП запевняють, що законопроєкт не порушує права людей, які підпадають під визначення олігарха.

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