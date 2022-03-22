Байден підтвердив, що Росія використала проти України гіперзвукові ракети

За словами Байдена, Путіна притиснули спиною до стіни.

Президент США Джо Байден підтвердив, що Росія застосувала проти України гіперзвукові ракети.

Про це пише CNN.

Президент США пояснив, що Росія використала ці ракети, бо це єдине, що вона може використати з упевненістю. Така ракета має звичайну боєголовку, проте її майже неможливо зупинити. Саме тому окупанти нею і вдарили.

За словами Байдена, Путіна притиснули спиною до стіни.

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"Путін не передбачав масштабу чи сили нашої єдності, і чим більше його спина підпирає стіну, тим більш сувору тактику він може застосувати", — зазначив очільник Білого дому.

Байден розповів, що завдяки допомозі США Україна, "завдає хаосу російським військовим", знищує їхні танки, гелікоптери чи літаки.

Також він попередив про можливу "операцію під чужим прапором", яку може здійснити Кремль. Президент Сполучених Штатів нагадав, що РФ неправдиво звинувачує США та Україну в наявності у них хімічної чи біологічної зброї. Це може свідчити про те, що Путін сам розглядає можливість застосування такої зброї.

"Коли він (Путін. — Ред.) каже, що НАТО, Україна або США збираються щось зробити, це означає, що він сам готується це зробити. Це не жарти", — зазначив Байден.

Раніше Джо Байден переговорив із чотирма лідерами країн щодо "скоординованих відповідей" на агресію Росії проти України.

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