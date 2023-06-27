Байден знову планує поспілкуватися з Зеленським: про що говоритимуть

Це відбувається на тлі розвитку подій в Росії, а також продовженням бойових дій на фронті в Україні.

Про це під час пресбрифінгу в Вашингтоні заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«Він (президент Байден – ред.) дуже скоро планує знову поговорити з президентом Зеленським», - зазначив він.

Кірбі нагадав, що попередня розмова американського і українського лідерів стосовно останнього розвитку подій в Росії, а також ситуації в Україні та посилення взаємодії, відбулася напередодні. Крім того, глава Білого дому провів подібні розмови з іншими лідерами.

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Нагадаємо, Резніков пояснив, чи стане цей рік переломним у війні з РФ.

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