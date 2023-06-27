Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Байден знову планує поспілкуватися з Зеленським: про що говоритимуть

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
242
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Байден знову планує поспілкуватися з Зеленським: про що говоритимуть

Розмова американського і українського лідерів стосуватиметься останнього розвитку подій в Росії

Президент США Джо Байден планує незабаром знову зв’язатися із главою України Володимиром Зеленським.

Це відбувається на тлі розвитку подій в Росії, а також продовженням бойових дій на фронті в Україні.

Про це під час пресбрифінгу в Вашингтоні заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«Він (президент Байден – ред.) дуже скоро планує знову поговорити з президентом Зеленським», - зазначив він.

Кірбі нагадав, що попередня розмова американського і українського лідерів стосовно останнього розвитку подій в Росії, а також ситуації в Україні та посилення взаємодії, відбулася напередодні. Крім того, глава Білого дому провів подібні розмови з іншими лідерами.

Нагадаємо, Резніков пояснив, чи стане цей рік переломним у війні з РФ

Читайте також:

Зеленський вийшов на зв'язок з новинами - просування є на всіх напрямках

Зеленський вийшов на зв'язок з новинами - просування є на всіх напрямках

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
242
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація