Білий дім відреагував на удар України по РФ та переговори – деталі

Керолайн Лівітт. / © Associated Press

Реклама

У Білому домі зробили нову заяву щодо війни в Україні після атаки українських безпілотників на російські авіабази.

Прессекретарка президента США Керолайн Лівітт відповіла на запитання журналістів, передає Sky News.

“Реакція така, що цій війні треба покласти край”.

Реклама

За словами Лівітт, позиція чинного президента Дональда Трампа залишається незмінною — конфлікт повинен завершитись дипломатичним шляхом:

“Ця війна була жорстокою з обох боків, і надто багато людей загинуло. Президент хоче, щоб ця війна закінчилася за столом переговорів, і він ясно дав це зрозуміти обом лідерам як публічно, так і в приватному порядку”.

Нагадаємо, у понеділок 2 червня у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між Україною та Росією, який тривав понад годину. Під час зустрічі сторони обговорили обмін полоненими та тимчасове припинення вогню.