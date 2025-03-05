Британія переконала Зеленського піти на поступки Трампу – The Telegraph

Лідери Європи, зокрема Велика Британія, прагнуть відновити зв’язок між Києвом і Вашингтоном, розуміючи критичність підтримки США для подальшого опору російській агресії.

Володимир Зеленський зробив крок до нормалізації відносин із Дональдом Трампом, заявивши про готовність до мирних переговорів із Росією. Це сталося після того, як прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у розмові з президентом України закликав його змінити риторику та подати "оливкову гілку" Вашингтону.

Про це пише The Telegraph.

Зеленський, який раніше різко розкритикував американського президента під час зустрічі в Овальному кабінеті, опублікував заяву в соціальних мережах, у якій похвалив "сильне лідерство" Трампа, висловив подяку за військову допомогу та визнав необхідність діалогу. Він також підтвердив намір підписати угоду про корисні копалини, запропоновану адміністрацією США.

"Настав час усе виправити. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити міцний мир", – зазначив Зеленський.

Заява пролунала менш ніж за добу після того, як Трамп оголосив про припинення військової допомоги Україні. Лідери Європи, зокрема Велика Британія, прагнуть відновити зв’язок між Києвом і Вашингтоном, розуміючи критичність підтримки США для подальшого опору російській агресії.

За даними The Telegraph, Лондон тиснув на Зеленського після його конфлікту з Трампом, вимагаючи "виправити ситуацію" та показати більше вдячності. Особливо після заяв віцепрезидента США Джей Ді Венса, який дорікнув українському лідеру за недостатню подяку.

Нагадаємо, у своїй промові у Конгресі Трамп заявив, що отримав важливого листа від Зеленського про те, що Україна готова сісти за стіл переговорів, щоб наблизити тривалий мир.