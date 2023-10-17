Брюссель обговорює з Будапештом розблокування допомоги ЄС Україні – Reuters

До кінця листопада Європейський Союз та Угорщина прагнуть досягнути угоди про розблокування переговорів щодо вступу України до ЄС та фінансову допомогу Києву.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставлених чиновників ЄС.

Зазначається, що Євросоюз розглядає можливість розблокування мільярдів євро для Угорщини, які були заморожені через проблеми верховенства права - відступ Будапешта від стандартів демократії. Високопосадовці ЄС заявили, що серед цілей відновлення фінансування від Союзу є згода Угорщини на розширення допомоги Україні та розблокування початку переговорів щодо вступу країни до Євросоюзу.

Представники ЄС повідомили Reuters, що ухвалені угорцями закони для посилення незалежності судової системи наблизили угоду з розморожування частини приблизно з 22 млрд євро допомоги на економічний розвиток країни та уможливили продовження переговорів.

Завдяки розморожуванню фінансування з боку ЄС Угорщина зможе запустити низку інфраструктурних проєктів та дати імпульс національній економіці, яка намагається оговтатися від найтривалішої за останні десятиліття рецесії.

Як повідомлялося, через позицію щодо України Єврокомісія заблокує виділення Угорщині 13 мільярдів євро. Зазначається, що таким чином Єврокомісія хоче домогтися зміни позиції угорського уряду щодо фіндопомоги Україні.

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