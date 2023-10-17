Теракт у Брюсселі: поліція підстрелила нападника - він помер у лікарні

Нападником виявився 55-річний тунісець, який незаконно проживав в Брюсселі, в комуні Схарбек.

Нападник, який застрелив у центрі Брюссела двох людей, помер у реанімації в лікарні. Під час затримання він отримав важкі поранення.

Про це повідомляє федеральна прокуратура, передає видання Le Soir.

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За даними ЗМІ, терористом є Абдесалем Л. Був підстрелений поліцією в Схарбеку під час затримання. Він помер о 9:38 за місцевим часом.

Міністр внутрішніх справ Аннеліс Верлінден повідомила, що у нападника знайшли автоматичну зброю, використану під час нападу на футбольних вболівальників.

Як пишуть бельгійські видання, Абдесалем Л. - це 45-річний тунісець, який незаконно проживав в Брюсселі, в комуні Схарбек. Він подав заяву про надання притулку в листопаді 2019 року, але отримав негативне рішення менше ніж через рік. Був виведений з муніципалітету 2021 року, але попри це він не залишив територію ЄС. Абдесалем Л. був відомим у своїй країні злочинами загального права.

" Він був відомий поліції торгівлею людьми, незаконним проживанням і загрозою державній безпеці", - прокоментував міністр юстиції Вінсент Ван Квікенборн.

Він додав, що раніше поліцейська служба повідомила, що Абдесалем Л. має радикальний профіль і буде кандидатом на джихад.

Нагадаємо, у Брюсселі ч оловік, який назвав себе членом "Ісламської держави", застрелив двох громадян Швеції, які виявилися футбольними вболівальниками, ще одна людина отримала поранення.

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